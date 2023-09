Kaufland Pay: Neues Bezahlsystem für Supermarkt-Kette

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, PayPal - die Liste an Bezahl­sys­temen wir immer länger. Nun etabliert auch ein deut­scher Lebens­mit­tel­voll­sor­timenter sein eigenes Bezahl­system. Hierfür wird aber nicht die NFC-Tech­nologie genutzt, sondern die Lösung eines bekannten Dienst­leis­ters.

Kauf­land teilt heute mit, dass sein neues Bezahl­system Kauf­land Pay in die bereits bestehende Kauf­land-App inte­griert wurde und damit ab sofort das Bezahlen an der Kauf­land-Kasse möglich ist.

Bezahl­vor­gang optisch sichtbar

Kaufland Pay: Bezahlsystem über QR-Code in der App

Bild: Kaufland Dafür ist laut der heutigen Mittei­lung das in der Kauf­land-App enthal­tene digi­tale Vorteils­pro­gramm, die Kauf­land Card, um die Zahlungs-Funk­tion Kauf­land Pay erwei­tert worden. Zur Ausfüh­rung der Bezahl­funk­tion setzt Kauf­land auf die Mobile-Payment-Lösung Blue­code. Diese kommt beispiels­weise - wie berichtet - auch bei Huawei Pay zum Einsatz.

Damit will Kauf­land das System der Kauf­land Card weiter ausbauen. Die Regis­trie­rung erfolgt direkt über die Kauf­land-App, wofür die Bank­ver­bin­dungs­daten einmal veri­fiziert werden müssen. Ist Kauf­land Pay akti­viert, genügt das Scannen des Kauf­land-Card-QR-Codes an der Kasse, um zu bezahlen. Der schwarze QR-Code färbt sich bei der Anwen­dung von Kauf­land Pay blau. Der auto­mati­sche Bezahl­vor­gang soll damit auf dem Display des Smart­phones optisch nach­voll­ziehbar sein. Akti­vierte Coupons und das Sammeln von Treue­punkten mit der Kauf­land Card sollen direkt berück­sich­tigt werden, es soll also nur ein Scan an der Kasse erfor­der­lich sein.

Kauf­land Pay wurde in den vergan­genen Monaten bereits in ausge­wählten Filialen getestet. Es soll vorüber­gehend auch offline funk­tions­fähig sein. So sollen Kunden auch mit Kauf­land Pay bezahlen können, wenn das Smart­phone zum Zeit­punkt der Zahlung keine Inter­net­ver­bin­dung hat.

Daten­schutz bei Kauf­land Pay

Blue­code wurde 2015 in Öster­reich gegründet. Im Zahlungs­pro­zess sollen persön­liche Daten bei lizen­zierten Banken verbleiben und von Blue­code nicht gespei­chert werden. Die Zahlungs­infor­mation selbst soll anony­misiert an die Bank gesendet werden. Der gesamte Daten­transfer erfolgt nach Angaben von Kauf­land verschlüs­selt und soll den aktu­ellsten Sicher­heits­stan­dards entspre­chen.

Der Zugriff auf die Bezahl­funk­tion inner­halb der Kauf­land-App ist mittels Sicher­heits-PIN oder durch Finger­abdruck oder biome­tri­sche Gesichts­erken­nung gesi­chert. Kauf­land Pay will damit eine euro­päi­sche Alter­native zu den großen, ameri­kani­schen und asia­tischen Mobile-Payment-Lösungen bieten. Während der Einfüh­rungs­phase vom 21. September bis 11. Oktober nehmen Nutzer von Kauf­land Pay durch ihre Bezahl­vor­gänge an einer Verlo­sung von Sach­preisen und Einkaufs­gut­scheinen teil.

Das kontakt­lose Bezahlen per Handy setzt sich in Deutsch­land durch. Vor allem an der Super­markt-Kasse wird das Shoppen via Smart­phone von verschie­denen Anbie­tern unter­stützt. Wir nehmen Mobile Payment per NFC und Wallet-App unter die Lupe und wagen einen Blick in die Zukunft.