teltarif hilft: Kaufland-mobil-Guthaben war verschwunden

Kaufland mobil: Guthaben war nach Reise verschwunden

Bild: Kaufland mobil / Telekom Deutschland GmbH Mit "voller Kosten­kon­trolle" werben Prepaid-Anbieter für ihre Tarife. Denn es kann gene­rell nur das Guthaben verbraucht werden, was zuvor aufge­laden wurde. Mit einer echten Kosten-Trans­parenz ist es aber bei manchen Prepaid-Discoun­tern nicht weit her. Immer wieder berichten teltarif.de-Leser, dass es ihnen schwer fällt, von ihrem Provider einen aussa­gekräf­tigen Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis über ihre verbrauchten Minuten, SMS und das verbrauchte Daten­volumen zu erhalten.

Schwierig wird es vor allem dann, wenn das Prepaid-Guthaben rapide geschrumpft ist, der Kunde das aber über­haupt nicht nach­voll­ziehen kann. Einen derar­tigen Fall hatten wir kürz­lich mit Kauf­land mobil.

Kauf­land mobil weiß von nichts

Anfang Januar wandte sich ein teltarif.de-Leser im Namen eines Bekannten an uns. Vermut­lich während eines Urlaubs in Deutsch­land und der Schweiz sei das Prepaid-Guthaben bei Kauf­land mobil um 13,80 Euro gesunken. Um heraus­zufinden, wie das passiert war, wandte sich der Kunde an die Kunden­betreuung. Aus dem Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis war nur ersicht­lich, dass für die Buchung der Tari­fop­tion Smart XS 4,99 Euro abge­bucht worden waren. Für die zusätz­lich fehlenden 13,80 Euro gab es aller­dings keinen Nach­weis. Verblüfft waren der Kunde und wir über die offi­zielle Antwort des Kauf­land-mobil-Kunden­ser­vice auf die Anfrage des Kunden:

Leider ist uns nur der aktu­elle Gutha­ben­stand ersicht­lich. Welches Guthaben vor der Tarif­buchung auf der Karte war, können wir nicht nach­voll­ziehen. Im EVN wird nichts, außer die Buchung Smart XS am 30.09.23, ange­zeigt. Freund­liche Grüße, dein Kauf­land mobil Team.

Kunde erhält Gutschrift

Mit dieser Antwort gab sich der Kunde aller­dings keines­wegs zufrieden, als er sich Hilfe suchend an teltarif.de wandte. "Meiner Meinung nach sollte mir mein Vertrags­partner schon mitteilen können, wofür er mein Guthaben redu­ziert hat (also Geld genommen hat)", schloss der Kunde seine Ausfüh­rungen ab.

Der Kunde hatte also einkal­kuliert, dass der Guthaben-Verbrauch auch von ihm selbst ausge­löst worden sein konnte - er wollte nur gerne einen Beleg dafür haben. Doch den konnte Kauf­land mobil weder dem Kunden noch uns liefern. Wenige Stunden nach unserer Kontakt­auf­nahme mit der Telekom als Leis­tungs­erbringer von Kauf­land mobil meldete der Kunde, die Ange­legen­heit habe sich zu seiner "vollsten Zufrie­den­heit geklärt".

Durch die Anfrage von teltarif.de hatte sich Kauf­land mobil bei dem Kunden tele­fonisch gemeldet und erläu­tert, dass sie Einzel­ver­bin­dungs­daten 60 Tage lang spei­chern und daher den Grund der entstan­denen Kosten nicht mehr nach­voll­ziehen können. Es werde aber aus Kulanz eine Gutschrift in Höhe von 15 Euro verbucht. Diese sei auch bereits ange­kommen.

Prin­zipiell konnte der Kunde nach­voll­ziehen, dass ein Anbieter nur eine gewisse Zeit Zugriff auf diese Daten hat. Jedoch sei relativ zeitnah die Ursache der entstan­denen Kosten erfragt worden - und selbst da habe Kauf­land mobil keine Auskunft darüber erteilen können. Früher seien im Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis von Kauf­land mobil alle Verbin­dungen aufge­listet gewesen, also SMS, Anrufe und Daten­ver­brauch. Dies scheine inzwi­schen im Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis nicht mehr so detail­liert der Fall zu sein.

Zusam­men­fas­send sei er aber glück­lich, dass teltarif.de sich der Sache "mit Erfolg ange­nommen" habe. Der Kunde hoffe aber, dass Kauf­land mobil gege­benen­falls seinen Einzel­ver­bin­dungs­nach­weis opti­mieren wird. Unserer Redak­tion gegen­über äußerte sich die Telekom gar nicht zu der Sache.

