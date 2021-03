kaufland mobil: Halbjahrespaket mit 30 GB LTE "verfügbar"

Neben dem Halbjahrespaket "XS" ist nun ein Paket "M" mit mehr Datenvolumen aufgetaucht

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Die Mobil­funk­marke Kauf­land mobil versucht offenbar weitere Halb­jah­res­pakete an die Nutzer zu bringen. Ein aufmerk­samer Leser hat uns ein Bild­schirm­foto von der Handy-App Kauf­land mobil (für iOS und Android verfügbar) geschickt, in dem ein 6-Monats­paket ange­boten wird, das so auf der Webseite von Kauf­land mobil noch nicht zu finden ist. Mögli­cher­weise erfolgt in Kürze eine offi­zielle Kommu­nika­tion des Ange­bots oder das Paket richtet sich an ausge­wählte Nutzer­gruppen.

Bislang bietet Kauf­land mobil das 6-Monats­paket XS an, in dem unter anderem ein Leis­tungs­umfang von 6 GB Daten­volumen über einen Zeit­raum von sechs Monaten gewährt wird. Die Tarif-Infor­mation, die unser Leser erhalten hat, kommu­niziert ein Halb­jah­res­paket "M", was ein höheres Daten­kon­tin­gent bereit­stellt.

Kauf­land mobil: Halb­jah­res­paket mit mehr Daten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Das bislang verfüg­bare Halb­jah­res­paket "XS" bietet neben dem Kontin­gent von 6 GB Daten­volumen über einen Zeit­raum von 180 Tagen auch eine Allnet- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze zum Preis von 29,99 Euro. Im Netz der Telekom sind Down­load­raten von bis zu 25 MBit/s und bis zu 5 MBit/s im Upload möglich. Ab dem Verbrauch von 6 GB Daten­volumen redu­zieren sich die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten auf 64 KBit/s (Down­load) und 16 KBit/s (Upload). Wer mehr Daten­volumen benö­tigt, kann Kontin­gente kosten­pflichtig hinzu­buchen.

Dem Bild­schirm­foto unseres Lesers zufolge wird das Daten­volumen im besagten Halb­jah­res­paket "M" auf 30 GB erhöht. Auf den ersten Blick sind die Kondi­tionen wie (SMS-)Flat in alle deut­schen Netze sowie EU-Roaming inklu­sive und LTE-Down­load-Speed bis zu 25 MBit/s iden­tisch. Der Preis für das Halb­jah­res­paket mit 30 GB Daten­volumen liegt bei 59,99 Euro.

Vermut­lich wird es auch beim M-Tarif möglich sein, das Daten­volumen per kosten­pflich­tiger Zubu­chung aufzu­sto­cken sowie von den flexi­blen Kündi­gungs­optionen Gebrauch zu machen.

