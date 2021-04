Telekom-Netz: Discounter verschenkt 5 GB LTE-Volumen

Gratis-Surfvolumen bei Kaufland mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Kauf­land mobil hat einige Aktionen für Neu- und Bestands­kunden gestartet. Zudem bekommen die Nutzer einiger Tarife mehr Daten­volumen als bisher üblich. Im Rahmen der Jubi­läums­aktion des Prepaid-Discoun­ters bekommen alle Kunden mit aktivem Smart­phone-Tarif einmalig 5 GB zusätz­liches Daten­volumen für die mobile Internet-Nutzung. Das Extra-Surf­volumen ist vier Wochen lang gültig und kann neben Deutsch­land auch im EU-Roaming genutzt werden.

Einen Bonus bekommen auch Kunden im grund­gebühr­freien Basis-Tarif. Anstelle eines Daten­pakets erhalten die Nutzer per SMS einen Voucher, mit dem sie die Option Allnet 100 für vier Wochen kostenlos nutzen können. Der Gutschein ist einmalig gültig und muss bis zum 31. Mai einge­löst werden.

Zweites Star­terset kostenlos

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Der im Telekom-Netz arbei­tende Prepaid-Discounter will mit einer weiteren Aktion zusätz­liche Kunden für seine Tarife gewinnen. Noch bis zum 12. Mai besteht die Möglich­keit, zwei Star­ter­sets zum Preis von einem zu bekommen. Wie die Fußnoten auf der Webseite von Kauf­land mobil verraten, erhalten Inter­essenten beim Kauf eines Start­pakets einen Voucher für das zweite Set. Dieser muss im Akti­ons­zeit­raum einge­löst werden. Der regu­läre Kauf­preis für die SIM-Karte beträgt 9,99 Euro. Dabei bekommen die Kunden 10 Euro in Form von Start­gut­haben zurück.

Einen Bonus bekommen Kunden, die mit ihrer bestehenden Handy­nummer zu Kauf­land mobil wech­seln. Dieser beträgt 30 Euro und wird noch bis zum 31. Mai einge­räumt. Die Gutschrift erfolgt auf dem Prepaid-Konto und der Discounter weist vorsorg­lich darauf hin, dass keine Auszah­lung möglich ist.

Halb­jahres-Tarif jetzt mit 11 GB Daten­volumen

Eben­falls bis zum 12. Mai läuft eine Aktion in Verbin­dung mit dem Halb­jahres-Tarif von Kauf­land mobil. Die Kunden bekommen in den ersten sechs Monaten 11 GB anstelle der sonst übli­chen 6 GB Daten­volumen. Der Tarif kostet unver­ändert 29,99 Euro und bietet neben dem mobilen Internet-Zugang eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand.

Der Tarif Smart M für 12,99 Euro in vier Wochen bietet jetzt 6 GB statt der bishe­rigen 5 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Der Smart-L-Tarif für 19,99 Euro in vier Wochen beinhaltet 12 GB statt 7 GB Surf-Volumen. Dazu sind auch in diesen Tarifen Alle-Netze-Flat­rates für Anrufe und SMS-Nach­richten enthalten.

