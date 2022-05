Telekom-Netz: 30 Euro Wechselbonus bei Kaufland mobil

Kauf­land mobil ist vor zwei Jahren als Nach­folger von K-Classic Mobile an den Start gegangen. Die Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom, während K-Classic Mobile im Telefónica-Netz reali­siert wurde. Jetzt hat Kauf­land mobil eine Aktion für Neukunden gestartet, die ihre bestehende Handy­nummer zum Discounter mitbringen.

Noch bis zum 31. Mai belohnt Kauf­land mobil eine erfolg­reiche Rufnum­mern­por­tie­rung mit einer Gutschrift über 30 Euro. Der Betrag wird dem Prepaid­konto hinzu­gefügt. Eine Baraus­zah­lung ist nicht vorge­sehen. Für die Teil­nahme an der Aktion ist es uner­heb­lich, für welchen Tarif von Kauf­land mobil sich der Kunde entscheidet. Aktionen bei Kaufland mobil

Quelle: kaufland-mobil.de Im Rahmen einer weiteren Aktion sind die Star­ter­sets von Kauf­land mobil derzeit mit 70 Prozent Rabatt gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen zu bekommen. Anstelle der sonst übli­chen 9,99 Euro zahlen Inter­essenten für die SIM-Karte derzeit in den Kauf­land-Filialen nur 2,99 Euro. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro. Wie lange diese Aktion läuft, ist nicht bekannt.

Weitere Discounter-Aktionen im Telekom-Netz

Kauf­land mobil ist nicht der einzige Discounter im Telekom-Netz, der aktuell Neukunden mit vergüns­tigten Kondi­tionen anlo­cken will. cong­star bietet seine Allnet-Flat­rates für Vertrags­kunden weiterhin mit mehr monat­lichem Daten­volumen als norma­ler­weise üblich an. Bei einem der Preis­modelle gilt auch ein redu­zierter Monats­preis. Dabei sind Tarife bei Online-Buchung attrak­tiver als bei Bestel­lung im statio­nären Handel, wie wir in einer weiteren Meldung berichten.

Neukunden des Prepaid-Discoun­ters ja!mobil bekommen in dieser Woche das doppelte Start­gut­haben, wenn sie eine SMS mit dem Kenn­wort "REWE" an die Kurz­wahl 22011 senden. Penny Mobil bietet bis zum 5. Juni - wie Kauf­land mobil - einen Bonus von 30 Euro an, wenn Neukunden ihre bestehende Mobil­funk­nummer mitbringen.

Neben Kauf­land mobil feiert auch der App-Discounter fraenk zwei­jäh­riges Jubi­läum. Aus diesem Anlass haben Neukunden die Möglich­keit, den 10-Euro-Tarif mit 7 GB anstelle dem sonst übli­chen 5-GB-High­speed-Surf­volumen pro Monat zu bekommen. Auto­matisch geht das aller­dings nicht, wie Sie im Bericht zur aktu­ellen fraenk-Aktion lesen können.