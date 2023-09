Kaufland mobil: 12 mal 5 GB Bonus-Datenvolumen

Aktion bei Kaufland mobil

Bild: Kaufland mobil / Telekom Deutschland GmbH Im August musste teltarif.de über eine kleine Kommu­nika­tions­panne beim im Telekom-Netz reali­sierten Mobil­funk-Discounter Kauf­land mobil berichten: Der Discounter, der übri­gens nach wie vor kein 5G anbietet, hatte auf seiner Home­page beim Einsteiger-Tarif Smart XS für 4,99 Euro pro vier Wochen eine inter­essante Neue­rung zu früh kommu­niziert: Bislang beinhal­tete dieser Einsteiger-Tarif 1 GB sowie 100 Frei-Minuten. Zum selben Preis sollte der Smart XS eine Allnet- und SMS-Flat bieten - doch das stellte sich dann als Panne heraus.

Die Telekom bestä­tigte aber, dass die Ände­rung kommen soll - und nun ist sie da.

12 mal 5 GB Bonus-Daten­volumen

Auf der Home­page des Mobil­funk-Disco­unters ist nun erneut zu lesen, dass der Smart XS zum Preis von 4,99 Euro eine inner­deut­sche Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Abge­rechnet wird nach wie vor im Vier-Wochen-Takt und das inklu­dierte LTE-High­speed-Daten­volumen bleibt bei 1 GB. Eine Anfrage der teltarif.de-Redak­tion, ob das nun die endgül­tigen Kondi­tionen seien, blieb unbe­ant­wortet.

Bild: Kaufland mobil / Telekom Deutschland GmbH Gleich­zeitig findet man auf der Webseite eine inter­essante Aktion für zeit­weilig mehr Daten­volumen. Wie bereits berichtet sind die meisten Provider von der unsin­nigen Praxis abge­kommen, ihren Neukunden einmalig 50 GB oder 60 GB Daten­volumen zu spen­dieren, was dann nur für vier Wochen gilt und bei Nicht­nut­zung anschlie­ßend sofort verfällt. Auch Kauf­land mobil verteilt seinen Daten­bonus von 60 GB nun auf 12 Abrech­nungs­zeit­räume. Ein Star­ter­paket kostet einmalig 4,99 Euro statt 9,99 Euro und beinhaltet 10 Euro Start­gut­haben.

Die 5 GB zusätz­liches Daten­volumen werden laut den Akti­ons­bedin­gungen in den ersten zwölf Abrech­nungs­zeit­räumen bei Akti­vie­rung im Akti­ons­zeit­raum vom 31. August bis 30. September und anschlie­ßender Buchung eines Kauf­land mobil Smart-Tarifs gewährt (Basic- und Halb­jah­res­tarif XS bleiben davon ausge­schlossen). Das Daten­volumen wird unmit­telbar im Anschluss an die Neuak­tivie­rung (in der Regel inner­halb von 48 Stunden) hinzu­gebucht. Voraus­set­zung ist, dass der Tarif aktiv ist und das Entgelt abge­bucht ist. Das zusätz­liche Daten­volumen steht zu Beginn der Abrech­nungs­periode zur Verfü­gung. Bei Tarif­wechsel in einen anderen Tarif oder bei geschei­terter Tarif­ver­län­gerung endet das zusätz­liche Daten­volumen sofort. Ein Spre­cher der Telekom schrieb unserer Redak­tion auf Anfrage: "Die 12 x 5 GB Aktion gilt für Neu- und Bestands­kunden, die im Akti­ons­zeit­raum einen Smart Tarif neu buchen oder verlän­gern."

