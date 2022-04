Kaufland-mobil-Aktion: Halbjahrestarif mit 16 GB statt 6 GB

Wer in den kommenden Tagen ein Star­ter­paket bei Kauf­land mobil erwirbt und eine Smart-Option bezie­hungs­weise den Halb­jah­res­tarif akti­viert, erhält zusätz­liches Daten­volumen. Einige Tarife bleiben ausge­schlossen.

Kaufland-mobil-Anzeige in einer Zeitung

Bild: Kaufland mobil / teltarif.de / Leserzuschrift Kauf­land mobil bemüht sich aktuell vermehrt um Neukunden. Ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser entdeckte in dieser Woche in der Zeitung eine Werbe­anzeige für eine Neukun­den­aktion. teltarif.de hat mit der Telekom Kontakt aufge­nommen und eine Bestä­tigung für die Aktion erhalten.

Grund­sätz­lich kann jeder Neukunde 10 GB zusätz­liches Daten­volumen erhalten, der in der Zeit vom 7. bis 20. April ein Star­ter­paket bei Kauf­land mobil erwirbt und einen Tarif mit mobilem Internet akti­viert.

Das sind die Kondi­tionen der Aktion

Bild: Kaufland mobil / teltarif.de / Leserzuschrift Neukunden erhalten bei Akti­vie­rung eines Star­ter­pakets im Akti­ons­zeit­raum nach Auswahl eines Tarifs mit Daten­volumen einmalig 10 GB Daten­volumen zusätz­lich. Das Daten­volumen steht in Verbin­dung mit einem aktiven Kauf­land mobil Daten­tarif zur Verfü­gung. Die 10 GB sind gültig nach Ablauf des regu­lären Daten­volu­mens für die paket­ver­mit­telte Daten­nut­zung inner­halb Deutsch­lands und dem EU-Ausland. Nach Verbrauch des Daten­volu­mens wird die Band­breite im jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raum von geschätzten maximal 25 MBit/s (Down­load) und 10 MBit/s (Upload) auf maximal 64 kBit/s (Down­load) und 16 kBit/s (Upload) beschränkt.

Konkret bedeutet dies, dass im Tarif Smart XS 11 GB statt 1 GB zur Verfü­gung stehen, die inner­halb von vier Wochen verbraucht werden können. Beim Smart S sind es 13 GB statt 3 GB, beim Smart M 16 GB statt 6 GB und beim Smart L 22 GB statt 12 GB.

Deut­lich länger von der Aktion profi­tieren kann, wer den Halb­jah­res­tarif für 6 Monate akti­viert. Hier wird das Daten­volumen von 6 GB auf 16 GB aufge­stockt, und dieses Daten­volumen ist dann flexibel verteilbar über sechs Monate nutzbar.

Diese Tarife sind ausge­schlossen

Kauf­land mobil weist explizit darauf hin, dass der Basic-Tarif von der Aktion ausge­schlossen ist. Das dürfte auch für reine Tele­fonie-Optionen wie beispiels­weise die Allnet-Flat ohne Daten­volumen gelten, die mit 4 Euro für vier Wochen aktuell Deutsch­lands güns­tigste Allnet-Flat ist (gemeinsam mit dem iden­tischen Tarif der Schwes­ter­marke Norma Connect).

Nach Ablauf des ersten Vier-Wochen-Zeit­raums bezie­hungs­weise des ersten Sechs-Monats-Zeit­raums beim Halb­jah­res­tarif steht dann wieder das regu­läre Daten­volumen zur Verfü­gung.

