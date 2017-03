Kaufland-Angebote im Check: 3 Schnäppchen & 2 Nieten

Kaufland bietet bald fŁnf interessante Hardware-Angebote an. Diese reichen vom Dual-SIM-Smartphone bis zum DVB-T2-Receiver. Drei der Angebote sind Schnšppchen, wie unser Preis-Vergleich zeigt.

Bei Kaufland sind in der Woche vom 9. bis zum 15. Mšrz fŁnf Hardware-Angebote verfŁgbar. Diese reichen vom Smartphone, DECT-Telefon bis zum DVB-T2-Receiver. Die Geršte sind in der Vitrine ausgestellt. Wir haben den Schnšppchen-Check gemacht und zeigen, ob die Modelle im Online-Handel gŁnstiger erhšltlich sind oder sich der Kauf in einer Filiale von Kaufland lohnt.

