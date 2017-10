Software warnt vor Phishing-Versuchen

Kasperskys kostenloser Virenschutz ist nun auch in Deutschland verfügbar. Enthalten ist ein Grundschutz für Windows-Systeme mit Scans von lokalen Dateien, außerdem wird eingehender Internet­verkehr auf gefährliche Skripte untersucht. Auch Messenger-Nachrichten und Mails werden geprüft. Außerdem warnt Kaspersky Free vor Phishing-Versuchen. Der Hersteller verspricht einen Betrieb ohne Nutzer­tracking oder Fremdwerbung. Lediglich Eigenwerbung für Kasperkys kosten­pflichtige Angebote soll es geben.

Kaspersky ist nicht der einzige Anbieter von kostenloser Virenschutzsoftware auf dem Markt. Avast, AVG oder Avira bieten schon seit längerem kostenfreie Schutz­lösungen an.

Um den neuen Bedrohungen und Anforderungen des Internets zu begegnen, bietet Kaspersky mit der Security Cloud ein Produkt an, dass sich automatisch an das jeweilige Gerät anpasst. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der nachfolgenden Meldung.