7 praktische Apps für den Karneval

In weiten Teilen Deutschlands beginnt am heutigen 11.11. um 11:11 Uhr die diesjährige Karnevals-Saison. In unserer Bilderstrecke haben wir einige nützliche Apps für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen können unbeschadet durch die fünfte Jahreszeit zu kommen.

Am heutigen 11.11. um Punkt 11.11 Uhr hat wie jedes Jahr die diesjährige Karnevalssession begonnen. Das auch als fünfte Jahreszeit bekannte rheinische Volksfest wird sich bis in den Februar ziehen und Jecken aus aller Welt zu Umzügen und Veranstaltungen anziehen. Da der mundartlich genannte Fastelovend nicht zu den übersichtlichsten Volksfesten gehört, kann es auch bei eingefleischten Fans mitunter zu Verwirrung kommen, was das Drumherum des Festes angeht. Abhilfe kann das Smartphone schaffen, und zu diesem Zweck haben wir Ihnen die hilfreichsten Apps zum Anlass in dieser Bilderstrecke zusammengestellt.