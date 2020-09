Kameratest: Huawei weit voraus, Apple deklassiert

Die Kamera des Huawei P40 Pro hat den Test von Connect und Colorfoto deutlich gewonnen.

Bild: Huawei Die Zeit­schriften Connect und Color­foto erscheinen im WEKA Media-Verlag und haben Smart­phone-Kameras intensiv getestet. Das Ergebnis wird Donald Trump nicht gefallen.

Beim Test kam ein neuer "Camera Quality Bench­mark" (QB) zum Einsatz, der mit wissen­schaft­li­chen Methoden Optiken, Ultra­weit­winkel, Weit­winkel und Zoom bewertet. Dabei zeigten aktu­elle Top-Smart­phones große quali­ta­tive Unter­schiede.

Was leisten Smart­phone-Kameras?

Bild: Huawei Die Frage lautet also: Was leisten Smart­pho­ne­ka­meras wirk­lich? Antworten will der QB von Connect und Color­foto mit einem aufwen­digen Test geben. Es sei der erste Test, der Smart­phones wie profes­sio­nelle System­ka­meras geprüft habe.

Dazu wurde jede der zwei bis vier verbauten Optiken separat beur­teilt – auch hinsicht­lich der Eignung für verschie­dene Licht­ver­hält­nisse. Die häufig "Normal­ob­jektiv" genannte Weit­win­kel­optik wurde mit ihrer höchst­mög­li­chen und der Stan­dardauf­lö­sung erfasst. In die Test­note ging die beste verfüg­bare Bild­qua­lität ein.

Zudem wurde das Zwei­fach-Zoom bewertet – wenn vorhanden als opti­scher Zoom, alter­nativ als digi­taler. Auch ein höherer Zoom (3x, 5x, …) floss in das Test­ergebnis ein. Dabei wurde jede Situa­tion unter drei verschie­denen Licht­be­din­gungen erfasst. Das erste Szenario reprä­sen­tierte 5000 Lux Tages­licht bei leichter Bewöl­kung, das zweite mit 200 Lux eine durch­schnitt­liche Wohn­zim­mer­be­leuch­tung und das dritte mit 5 Lux die Dämme­rung, wo viele Kameras übli­cher­weise "in die Knie gehen".

Die Auflö­sung, Farb­treue, Bild­rau­schen, uner­wünschte Bild­ar­te­fakte, Kanten­prä­zi­sion (Farb­säume, Kanten­op­ti­mie­rung) und Hellig­keits­un­ter­schiede wurden mit über 30 Feldern auf Test­charts gemessen. Dabei wurden Details wie die Auflö­sung auch rich­tungs-, orts-, kontrast- und objekt­ab­hängig bestimmt. So kamen bei einem gut ausge­stat­teten Smart­phone-Kamera-Array etwa knapp 450 000 Mess­werte zusammen.

Diese Mess­werte wurden von einer eigens dafür program­mierten Soft­ware auf rund 1400 Quali­täts­pa­ra­meter verdichtet und bewertet. Am Ende gibt es einen Wert ("Score") für die Qualität jedes Objek­tivs und einen Gesamt­score, der alle Objek­tive berück­sich­tigte und für die Kamera­qua­li­täten des jewei­ligen Smart­phones als Ganzes stehen soll. Der QB-Score wurde dabei mit Gewich­tung gebildet, um die Nutzungs­ge­wohn­heiten realis­tisch abzu­bilden: Ultra­weit­winkel (10 Prozent), Weit­winkel (30 Prozent), Zwei­fach­zoom (30 Prozent), lange Tele­b­renn­weite (30 Prozent).

connect wird den neuen Test mit einem Vergleich der Kameras von zwölf Top-Smart­phones in der aktu­ellen Ausgabe 10/2020 vorstellen.

And the Winner is: Huawei, Platz 2: Huawei

Mit dem Huawei P40 Pro (86 Punkte, „sehr gut“) führt das chine­si­sche Flagg­schiff das Bench­mark-Ranking an. Lässt man das Schwes­ter­mo­dell P40 (Platz 2, 85 Punkte, „sehr gut“) außen vor, ist der Vorsprung gegen­über der Konkur­renz deut­lich sichtbar. Beson­ders beim Ultra­weit­winkel spielte das P40 Pro seine Stärken aus, der hoch­auf­lö­sende 40-Mega­pixel-Sensor machte sich bemerkbar: Die Darstel­lung kontrast­armer Struk­turen gelang keiner anderen Optik so gut und so konstant in allen Licht­si­tua­tionen. Zudem sahen die Rand­be­reiche für ein Super­weit­winkel "richtig gut aus, es gibt kaum Verzeich­nungen", und die Vignet­tie­rung sei niedrig, stellt Connect fest. Auch der 50-Mega­pixel-Haupt­sensor zähle zu den besten seiner Klasse.

Platz 3: OnePlus 8 Pro

Das Kame­ra­system des OnePlus 8 Pro (Platz 3, 79 Punkte, „sehr gut“) beein­druckte mit zwei hoch­auf­lö­senden 48-Mega­pixel-Sensoren. Der in der Haupt­optik verbaute Sony IMX689 gehört mit 1/1,43 Zoll zu den größten seiner Art. Die Bild­qua­lität über­zeugte, selbst bei wenig Licht bleiben viele feine Struk­turen erhalten. Da OnePlus sehr zurück­hal­tend nach­ar­beitet, entstehe ein natür­li­cher Bild­ein­druck, der sich sehr nah am Original bewege. Das Zwei­fach-Zoom kann das hohe Niveau aller­dings nicht halten. Besser sei es, die Tele­b­renn­weite zu nutzen, die drei­fach vergrö­ßert.

Eben­falls mit „sehr guten“ Ergebnis schnitten folgende Smart­phones ab: Xiaomi Mi Note 10 (78 Punkte), Oppo Find X2 Pro (77 Punkte), Samsung Galaxy S20+ (75 Punkte) und Honor 20 Pro (75 Punkte).

Apple enttäuscht

Eine enttäu­schende Leis­tung habe das Apple iPhone 11 Pro Max geboten, das im Bereich kurzer und langer Brenn­weite deut­lich hinter der Konkur­renz geblieben sei. Es habe nur zur Gesamt­note „befrie­di­gend“ mit 52 Punkten gereicht.

Auf ein Viel­fach-Zoom-Objektiv, wie es bei anderen Herstel­lern schon verfügbar ist, müssten iPhone-Käufer weiterhin warten, kriti­sieren die Tester. Auch dem Google Pixel 4 XL fehlten Ultra­weit­winkel und Tele­b­renn­weite, um unter allen Aufnah­me­be­din­gungen gute Resul­tate („befrie­di­gend“, 50 Punkte) zu erzielen.

In einer sepa­raten Über­sicht stellen wir die Sieger aus dem teltarif.de-Kamera-Test-Vergleich vor.