Kamera-Autos von Apple & Google: So beschweren Sie sich

So sieht ein Google Kamera-Auto aus Bei Foto-Ansichten in Googles oder Apples Karten­diensten fällt ein Gesicht oder Nummern­schild auf, das stärker unkennt­lich gemacht werden sollte? Eigent­lich kein Problem: Man kann sich mit solchen Beschwerden ebenso direkt an die Unter­nehmen wenden wie mit der Auffor­derung, das eigene Haus, die eigene Wohnung oder das eigene Auto ganz oder teil­weise unkennt­lich zu machen. Bei Apple geht das etwa per E-Mail (MapsImageCollection@apple.com). Bei Google Maps findet man die Option "Problem melden" immer ganz unten rechts im Fenster, wenn Bilder ange­zeigt werden.

Recht auf infor­matio­nelle Selbst­bestim­mung

Wer dabei auf Probleme mit den Konzernen stößt, kann sich zur Durch­setzung seines Rechts auf infor­matio­nelle Selbst­bestim­mung bei einer Daten­schutz­aufsichts­behörde beschweren, erklärt der Bundes­beauf­tragte für den Daten­schutz und die Infor­mati­onsfrei­heit (BfDI).

Beschwerden gegen­über Apple seien an das Landesamt für Daten­schutz­aufsicht Bayern zu richten (post­stelle@lda.bayern.de), Beschwerden gegen­über Google an den Hambur­gischen Beauf­tragten für Daten­schutz und Infor­mati­onsfrei­heit (mailbox@datenschutz.hamburg.de).

Dem BfDI zufolge ist neben Apple und Google auch das in Edin­burgh und San Fran­cisco ansäs­sige Unter­nehmen NCTech mit vergleich­baren Kamera-Fahr­zeugen unter­wegs. Da die Firma keine Nieder­lassung in Deutsch­land hat, seien Beschwerden an die örtliche Landes­daten­schutz­behörde zu richten.

Apples Kamera-Autos sind für den eigenen Dienst Look Around seit kurzer Zeit auf deut­schen Straßen unter­wegs. Damit tritt Apple Googles Street View als Konkur­rent entgegen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)