Kabelverband: waipu.tv & Co. sollen für Durchleitung zahlen

Die Kosten für den Kabelanschluss zahlen Mieter über die Nebenkosten, ganz gleich, ob sie ihn nutzen oder nicht

Foto: Unitymedia Der Fach­ver­band Rund­funk- und BreitbandKommunikation (FRK), der vor allem klei­nere und mittel­stän­dische Kabel­netz­betreiber vertritt, spricht sich bei der anste­henden Novelle des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes (TKG) für den Beibe­halt des Sammel­inkassos bei den monat­lichen TV-Kabel­anschluss­gebühren über die Betriebs­kosten aus.

"Die im Rahmen dieser Novelle von der Telekom und anderen Lobby­isten ins Spiel gebrachte Abschaf­fung der Umla­gefä­hig­keit der Kabel­anschluss­gebühren über die Betriebs­kosten dient ausschließ­lich deren eigenen Inter­essen. Mit Verweis auf den Wett­bewerb wollen sie der seit vielen Jahren kosten­güns­tigen TV-Grund­ver­sor­gung für Mieter, die auf dem Sammel­inkasso und gegen­sei­tiger Soli­darität basiert, den Boden entziehen. Damit wird das bewährte Soli­dari­täts­prinzip einem falschen Wett­bewerbs­begriff geop­fert", betont FRK-Vorstands­mit­glied Uwe Rehnig in einem Inter­view in der aktu­ellen Ausgabe des Bran­chen­dienstes www.medialabcom.de.

Soli­dari­täts­prinzip nicht falsch verstan­denem Wett­bewerb opfern

Foto: Unitymedia Als Leid­tra­gende sieht er letzt­lich alle Mieter. Denn die Abschaf­fung führe beim Basis­emp­fang von TV-Programmen ohne tatsäch­lichen Mehr­wert für die Nutzer zu jähr­lichen Zusatz­kosten von bis zu 200 Euro. Zudem werden laut Rehnig wieder einmal die sozial Schwächsten belastet. "Denn aktuell über­nehmen noch die Sozi­alhil­feträger für wohn­geld­berech­tigte Haus­halte die Kosten für den TV-Anschluss als Teil der Miet­neben­kosten. Sollten sich die Lobby­isten mit der Forde­rung nach einer Abschaf­fung durch­setzen, müssen diese Mieter ihren TV-Zugang künftig aus dem Regel­satz bezahlen", erläu­tert Rehnig weiter.

Zudem würde der drin­gend erfor­der­liche und gesell­schaft­lich allseits gewünschte Aufbau von Glas­faser­netzen in Gebäuden, den bisher über­wie­gend mittel­stän­dische Netz­betreiber entschei­dend forciert haben, massiv einge­schränkt und verlang­samt. Denn lang­jäh­rige Mehr­nut­zer­ver­träge mit Haus­eigen­tümern verschafften ausbau­enden Netz­betrei­bern Kalku­lati­ons­sicher­heit und dienten gegen­über Banken als Siche­rungs­instru­ment für Finan­zie­rungs­kre­dite. Diese benö­tigen, so Rehnig, vor allem kleine und mitt­lere Netz­betreiber, die schon heute massiv den Auf- und Ausbau schneller Glas­faser­netze in den Häusern voran­treiben, auch in Zukunft.

"Wird den Netz­betrei­bern diese Refi­nan­zie­rungs­mög­lich­keit durch die Abschaf­fung der Umla­gefä­hig­keit entzogen, bleibt die Glas­faser beim Anschluss von Liegen­schaften in den kommenden Jahren besten­falls im Keller liegen", betont er weiter.

Ärger über kosten­lose Weiter­lei­tung von OTT-Ange­boten

Richtig ärgert ihn, dass die Telekom oder OTT-Anbieter wie Zattoo oder waipu.tv die von den Haus­eigen­tümern und Netz­betrei­bern finan­zierten und betrie­benen Inhouse-Verka­belungen quasi als "gott­gegeben" und mehr oder weniger kosten­lose Daten-Auto­bahnen verstehen.

"Diese Praxis würde im über­tra­genen Fall der Wasser­ver­sor­gung bedeuten, man würde nur den reinen Wasser­preis berechnen, aber nicht den Trans­portweg in die Wohnung. Aber wie kommt das Wasser in die Wohnung? Mit Eimern? Das Errichten von Wasser­lei­tungen und Trink­was­ser­anlagen verur­sacht Kosten, die soli­darisch umge­legt werden müssen. Glei­ches gilt für die TV-Versor­gung. Inso­fern darf man in der Diskus­sion um die Umla­gefä­hig­keit der Kabel­anschluss­gebühren durchaus auch von der Abschaf­fung des Soli­dari­täts­prin­zips spre­chen. Deshalb darf unter dem Deck­mantel des Wett­bewerbs nicht Eigen­nutz zu Lasten von Gemein­nutz in ein Gesetz gegossen werden", erklärte Rehnig abschlie­ßend.

Auch der Mieter­bund setzt sich für die Beibe­hal­tung des Neben­kos­ten­pri­vilegs beim Kabel ein.