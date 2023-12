Vodafone schaltet Kabel-UKW ab: Das ist der Zeitplan

Aus für Kabel-UKW

Foto: teltarif.de In den vergan­genen Jahren hat Voda­fone die Bele­gung des Frequenz­spek­trums in seinen Kabel­netzen bundes­weit verein­heit­licht. Im Nach­gang kommt nun - wie geplant - das Aus für die analoge Weiter­ver­brei­tung von Hörfunk­pro­grammen in den Breit­band­ver­teil­netzen. In den Bundes­län­dern, die früher von Kabel Deutsch­land mit Kabel-TV und -Radio versorgt wurden, ist das schon lange selbst­ver­ständ­lich. Jetzt hat Voda­fone die Termine veröf­fent­licht, an denen auch in den früher von UnityMedia versorgten Regionen das analoge Kabel­radio im UKW-Frequenz­bereich abge­schaltet wird.

Voda­fone geht bei der Abschal­tung der analogen Hörfunk­pro­gramme in den Kabel­netzen schritt­weise vor. So sollen die mit dem Kabel­anschluss verbun­denen UKW-Radios in Hessen am 9. Januar verstummen. Einen Tag später, am 10. Januar, will Voda­fone die analogen Hörfunk­pro­gramme in den Kabel­netzen in Nord­rhein-West­falen abschalten. Wer seinen UKW-Empfänger in Baden-Würt­tem­berg mit dem Kabel­anschluss verbunden hat, kann auf diesem Weg noch bis zum 11. Januar Radio hören. Dann werden die analogen Hörfunk­pro­gramme auch im Ländle im Kabel­netz abge­schaltet.

DVB-C als Alter­native

Aus für Kabel-UKW

Foto: teltarif.de Voda­fone betont, dass auch künftig Hörfunk­pro­gramme über das Kabel­netz zu empfangen sein werden. Parallel zur analogen Weiter­ver­brei­tung gibt es Radio im TV-Kabel längst auch digital. Dabei kommt der DVB-C-Stan­dard zum Einsatz, der sich aller­dings für den Radio­emp­fang bislang kaum durch­setzen konnte.

Für den Empfang kann nicht mehr das klas­sische UKW-Radio genutzt werden. Auch die DAB+-Empfänger, über die der terres­tri­sche Empfang digital verbrei­teter Hörfunk­sta­tionen möglich ist, sind nicht für die Nutzung am Kabel­anschluss geeignet. Statt­dessen werden Radios für DVB-C benö­tigt - oder aber man nutzt den TV-Receiver auch für den Hörfunk­emp­fang.

Darum schaltet Voda­fone Kabel-UKW ab

Das Aus für Kabel-UKW kommt indes aus mehreren Gründen. Einer­seits soll der Rund­funk auch in den Kabel­netzen digi­tali­siert werden. Ande­rer­seits will Voda­fone möglichst viel Frequenz­spek­trum nutzen, um den Internet-Zugang in den Breit­band­ver­teil­netzen weiter zu beschleu­nigen. Ein Insider berichtet zudem, dass Radio via Kabel ein kaum noch genutzter Empfangsweg ist. Die Alter­nativen - auch in Kabel­haus­halten - sind beispiels­weise DAB+ und Inter­net­radio.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, was Kabel-TV bei Voda­fone kostet.