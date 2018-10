Im heutigen Podcast von teltarif.de sprechen wir über die Abschaltung der analogen Hörfunkprogramme in vielen Kabelnetzen. Dazu haben wir uns einmal mehr Michael Fuhr als Experten ins Studio geholt. Für die betroffenen Hörer besonders interessant sind natürlich die Alternativen, die sich nach dem Aus für die bisherigen Radioprogramme in den Breitbandkabelnetzen anbieten.

Alternativen zum analogen Kabel-Hörfunk Kabelfernsehen kennen wir bereits seit den 80er Jahren. Doch die Netze übertragen nicht nur TV, sondern auch Radio. Dabei sind sogar oft Programme verfügbar, die terrestrisch auf UKW oder DAB+ nicht oder nur schlecht zu empfangen wären. Nun wird in den Kabelnetzen nicht nur das analoge Fernsehen abgeschaltet. Auch die Radioverbreitung im UKW-Bereich endet. Doch wie können Radiohörer ihr Lieblingsprogramm in Zukunft empfangen? Alternativen gibt es direkt von den Kabelnetzbetreibern, denn ähnlich wie das Fernsehen lässt sich auch Radio in den Breitbandverteilnetzen digital übertragen.

Es gibt allerdings noch einige weitere Alternativen, die unabhängig vom Kabelanschluss sind, die sich aber dennoch auch von Kabelkunden nutzen lassen. Je nachdem, für welche Lösung sich der Hörer entscheidet, ist es zudem wesentlich flexibler als beim Radio aus der Kabelbuchse.

In der heutigen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de zeigen wir verschiedene Lösungen für den Radiokonsum in der Ära nach Kabel-UKW ein. Dabei gehen wir auch auf die Vor- und Nachteile der Empfangswege ein, die sich (nicht nur) für bisherige Kabelradio-Hörer ergeben.

