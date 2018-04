Kabelnetzbetreiber profitieren von Breitband-Nachfrage

ANGA-Präsident Thomas Braun. Die Kabelnetzbetreiber haben ihren Kundenstamm kräftig ausgebaut. 2017 sei die Zahl der Breibandkunden um rund 500 000 auf 7,7 Millionen gestiegen, ein Zuwachs von sieben Prozent, teilte der Branchenverband ANGA heute mit. Kabelkunden buchen demnach vor allem hohe Bandbreiten. Über 40 Prozent fragten Anschlüsse zwischen 100 und 400 Megabit pro Sekunde nach. "Wir haben im Breitbandmarkt noch einmal deutlich zugelegt, insgesamt ein gutes Ergebnis", sagte Anga-Präsident Thomas Braun. 400 000 zusätzliche Haushalte würden zudem über das Kabel telefonieren.

Kabelnetzbetreiber wichtig beim Ausbau von schnellen Verbindungen

Auch für 2018 bleibt Braun optimistisch: "Mit Angeboten von mehreren hundert MBit/s und einer Verfügbarkeit in 74 Prozent der Haushalte bleiben die Kabelnetzbetreiber im Breitbandinternetmarkt auch 2018 auf der Überholspur. Der kommende Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 wird die Leistungsfähigkeit der Kabelnetze in Richtung Gigabit noch einmal deutlich erhöhen."

Der Verband sieht die Kabelnetzbetreiber als wichtigen Treiber beim Ausbau von schnellen Internet-Verbindungen, die trotz großer Anstrengungen noch immer nicht flächendeckend vorhanden sind.

Der Haupt-Wettbewerber der Kabelnetzbetreiber, die Deutsche Telekom, verzeichnet ebenfalls Fortschritte beim Netzausbau. Am Dienstag seien mehr als 189 000 weiteren Haushalte mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde an das Netz angeschlossen worden, auch im ländlichen Raum, teilte das Unternehmen mit. Die Telekom setzt dabei vor allem die umstrittene Vectoring-Technik ein. Beim Vectoring werden Verteilkästen an der Straße in der Regel mit Glasfaser-Leitungen bedient. Auf der "letzten Meile" kommen dann aber vorhandene Kupferkabel zum Einsatz, die Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreichen.

Teltarif.de wird live von der Anga Com berichten, die vom 12. bis 14. Juni in Köln stattfindet.