Qi wird zum Einheits-Standard fürs kabellose Laden

Im Rennen um die Vorherrschaft beim kabellosen Laden geht der Standard Qi als Sieger hervor. Der Konkurrent PowerMat ist dem Wireless Power Consortium (WPC) beigetreten. Damit gibt es nur noch einen offiziellen Standard für das Laden per Induktion.

PowerMat tritt dem Wireless Power Consortium bei PowerMat ist dem internationalen Wireless Power Consortium (WPC) beigetreten. Damit endet das Ringen um die Vorherrschaft der verschiedenen kabellosen Ladestandards auf dem Markt - Qi wird zum einheitlichen Standard für das Laden per Induktion. Wie PowerMat in seiner Erklärung mitteilt, möchte das Unternehmen künftig sein Wissen um das kabellose Laden im Wireless Power Consortium einbringen und somit dabei helfen, die Technologie weiter zu verbessern. Die Abwärtskompatibilität mit dem bestehenden Qi-Ökosystem werde dabei weiterhin aufrechterhalten. Der eigene Standard Airfuel, der durch die Power Matters Alliance (PMA) verbreitet werden sollte, wird indes nicht mehr weiterentwickelt.

Über Jahre standen Qi und die Technologie der PMA in direkter Konkurrenz zueinander. Zwar deutete sich bereits seit Längerem an, dass der Qi-Standard im Wettstreit die Nase vorn hat, doch konnte PowerMat wichtige Partner vorweisen – die Ladematten der PMA wurden in den USA von großen Ketten wie Starbucks und McDonalds aber auch vom Provider AT&T genutzt.



PowerMat-CEO: Qi ist der "dominierende Standard"

Ausschlaggebend für den Beitritt im Wireless Power Consortium war die Entscheidung von Apple, bei seinen aktuellen iPhone-Modellen den Qi-Standard zu nutzen. Auch andere Hersteller setzen vornehmlich auf Qi. Einzig Samsung hat daneben auch den PMA-Standard in seinen Galaxy-Smartphones integriert, ermöglicht also kabelloses Laden, das kompatibel mit beiden Technologien ist. "Qi ist der dominierende kabellose Ladestandard auf dem Markt geworden und das kürzlich eingeführte iPhone-Sortiment ist dafür ein Beweis", so Elad Dubzinski, CEO bei PowerMat.