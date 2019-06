Politik will Kabelgebühren aus Nebenkosten streichen

Deutsch­land ist Mieter­land. Über die Hälfte der deut­schen Bevöl­kerung (laut Statista 57 Prozent) leben nicht in den eigenen vier Wänden. In den meisten Fällen exis­tiert in Miets­häusern ein Kabel­anschluss, dessen monat­liche Kosten in der Nebenkostenab­rechnung auf alle Mieter umge­legt werden. Das regelt § 2 Nr. 15b der Betriebs­kosten­verord­nung. Dieser Passus könnte jedoch gestri­chen werden, denn die Front gegen diese Umla­gefä­higkeit ist groß.

Einge­schränkte Wahl­frei­heit

Allen voran setzt die Deut­sche Telekom ihre Lobby­isten dafür ein, die Umla­gefä­higkeit der Kabel­anschluss­gebühren zu kippen. Sie spricht vom Neben­kosten­privileg für Ka­belnetzbetreiber. Dabei geht es nicht nur um das TV-Angebot, sondern auch um den Inter­netzu­gang. Da der Mieter bereits für den Kabel­anschluss bezahle, habe er wenig Veran­lassung, den Anbieter zu wech­seln, argu­mentiert die Telekom.

Damit ist sie nicht allein. Auch die Mono­polkom­mission kriti­siert die Umlagefähig­keit, die sich ihrer Ansicht nach mit dem Tele­kommu­nika­tions­gesetz (TKG) beißt. Laut TKG dürfen mit Verbrau­chern keine Tele­kommu­nika­tions­verträge geschlossen wer­den, die länger als zwei Jahre laufen. Die Lauf­zeit von Miet­verträgen verstößt gegen diese Rege­lung. Der Mieter hat zudem keine Möglich­keit, die Kabelanschlussgebüh­ren nicht zu zahlen, selbst wenn er den Anschluss gar nicht nutzt.

Die Argu­mente finden beim Bundes­wirt­schafts­minis­terium (BMWi) Gehör. In sei­nem Eckpunk­tepa­pier zur Novel­lierung des TKG spricht das BMWi von einer einge­schränkten Wahl­frei­heit für den Mieter. Um nicht gleich­zeitig für den Kabel- und den DSL-Inter­netan­schluss zahlen zu müssen, würden Mieter eher den Inter­netzu­gang übers Kabel wählen, wenn dieser ohnehin schon vorliegt, wird argu­mentiert. Darüber hinaus bezieht sich das BMWi auf euro­päische Rege­lungen, nach denen keine Hin­dernisse bestehen dürfen, die einen Verbrau­cher von einem Vertrags­wechsel oder einer Vertrags­kündi­gung abhalten.



Warnung vor höheren Kosten für Mieter

Im Herbst will das Wirt­schafts­minis­terium einen Entwurf zum TKG vorlegen. In diesem Rahmen könnte § 2 Nr. 15b der Betriebs­kosten­verord­nung gestri­chen werden. Die Kabel­netz­betreiber prognos­tizieren für Mieter jedoch höhere Kosten, wenn die Umla­gefä­higkeit der Kabel­gebühren wegfällt. Über soge­nannte Mehr­nutzer­verträge kön­nen die Netz­betreiber Wohnungs­unter­nehmen den Kabel­anschluss güns­tiger anbie­ten. Ohne Umla­gefä­higkeit müssten die Kabel­netz­betreiber Einzel­verträge mit den Mietern abschließen, die teurer sind. Während über die Neben­kosten in der Regel ein Betrag unter zehn Euro abge­bucht wird, kann der Einzel­anschluss bis zu 20 Euro im Monat kosten.

Da der Kabel­anschluss zur Gebäude- bzw. Wohnungs­ausstat­tung gehöre, könne sich ein einzelner Mieter nicht vor den Betriebs­kosten drücken, argu­mentieren die Ka­belnetzbetreiber. Mieter im Erdge­schoss müssen auch die Kosten für einen Aufzug mitbe­zahlen, auch wenn sie den gar nicht nutzen. Hinzu kommt ein sozialer Aspekt: Für Trans­feremp­fänger wie zum Beispiel Hartz-IV-Haus­halte kann das Sozi­alamt die Miet­neben­kosten über­nehmen. Fiele die Umla­gefä­higkeit der Kabelanschlussgebüh­ren weg, müssten finan­ziell schwach aufge­stellte Haus­halte mehr fürs Fern­sehen zah­len. Letzt­endlich stellt sich die Frage, wem die einge­schränkte Wahl­frei­heit des Mie­ters schadet: Dem Kabel­netz­betreiber, der Telekom oder dem Mieter selbst.

