Nebenkosten: TV & Internet werden für Mieter bald teurer

Bislang werden sehr häufig die Betriebs­kosten für das Kabel­netz im Haus von jedem Mieter über die Mitne­ben­kosten im soge­nannten Sammel­inkasso einge­zogen. Dabei ist es egal, ob der Mieter den Kabel­anschluss nutzt oder nicht – ähnlich wie bei einem Aufzug, für den jeder Mieter eben­falls die Betriebs­kosten anteilig zahlt. Das TKG sieht jedoch vor, dass ab dem 1. Juli 2024 das Sammel­inkasso wegfällt und Mieter einzeln für die Dienste, die sie über ein Tele­kom­muni­kati­ons­netz wie das Kabel­netz beziehen, abkas­siert werden. Durch dieses Einzel­inkasso sollen auch andere Netz­anbieter die Möglich­keit erhalten, Mieter als Kunden zu gewinnen. Es soll ein Wett­bewerb entstehen und die TK-Infra­struktur im Gebäude durch Glas­faser ersetzt werden. Für Mieter, die bislang über Sammelinkasso die Kosten für den Kabelanschluss bezahlt haben, können Fernsehen und Internet in Zukunft teurer werden

Foto: Mohamed Hassan auf Pixabay So die Absicht des Gesetz­gebers mit dem TKG. In der Realität wird es aber aller Voraus­sicht nach für Mieter teurer. „Die Medi­enver­sor­gung wird in Zukunft nicht mehr so günstig sein“, sagte Gábor Csomor, Geschäfts­führer des Netz­betrei­bers willy.tel, gestern auf dem Breit­band­kon­gress des Fach­ver­bands für Rund­funk und Breit­band­kom­muni­kation (FRK). Anstelle des Sammel­inkassos, das den Kabel­netz­betrei­bern eine sichere Refi­nan­zie­rung ihrer Netz­inves­titionen über mehrere Jahre gewähr­leis­tete, werden Verträge über Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leis­tungen, wie ein Inter­net­zugang, IPTV oder Tele­fonie, treten, die jeder Nutzer nach 24 Monaten Lauf­zeit kündigen kann. Darüber hinaus haben die Kabel­netz­betreiber das Problem, dass sie in Gebäuden, in denen die Netz­betriebs­kosten bislang im Sammel­inkasso abge­golten wurden, nicht ohne Weiteres einzelne Mieter von der Medi­enver­sor­gung ausschließen können, wenn diese keinen Einzel­ver­trag abschließen.

Soli­dari­täts­prinzip wird ausge­hebelt

Die eigent­liche Crux beim Wegfall des Sammel­inkassos: Bislang hat jeder Mieter in einem Haus anteilig die Medi­enver­sor­gung über ein Kabel­netz bezahlt. Dieses Soli­dar­prinzip fällt weg, wenn nur noch die Mieter für die Kosten des Netz­betriebs aufkommen, die darüber Dienste beziehen. „Die Verbrau­cher werden mehr für den Inter­net­zugang zahlen, weil den Netz­ausbau nicht alle bezahlen wie beim Sammel­inkasso“, erklärte Csomor auf dem Breit­band­kon­gress in Leipzig. Gabór Csomor, Geschäftsführer von willy.tel, geht davon aus, dass einige Mieter in Zukunft über den Internetzugang die gestiegenen Kosten für die Medienversorgung bezahlen müssen

Foto: Marc Hankmann Daher ist es für die Kabel­netz­betreiber eine enorme Heraus­for­derung, das Koaxi­alkabel in Gebäuden durch Glas­faser zu ersetzen und für den Glas­faser­anschluss mehr zu verlangen. Zumal die Verbrau­cher­schützer die Art und Weise kriti­sieren, wie Glas­faser­anschlüsse vermarktet werden. Auf dem FRK-Breit­band­kon­gress bezeich­nete Michael Gundall aus der Abtei­lung Digi­tales und Verbrau­cher­recht bei der Verbrau­cher­zen­trale Rhein­land-Pfalz es als über­dimen­sio­niert, wenn ein Glas­faser­anschluss im ersten Vertrags­jahr für eine nied­rige Monats­pau­schale ange­boten wird, die sich dann im zweiten Jahr beispiels­weise verdop­pelt.

Aber nicht nur der im TKG fest­gelegte Wegfall des Sammel­inkassos ärgert die Kabel­netz­betreiber. Zusätz­lich erhalten Wohnungs­unter­nehmen, die einen Vertrag mit einem Kabel­netz­betreiber haben, der über den 1. Juli 2024 hinaus­läuft, ein entschä­digungs­freies Sonder­kün­digungs­recht, d. h., der Immo­bili­enei­gen­tümer kann den Vertrag kündigen, ohne dass der Netz­betreiber eine Entschä­digung für entgan­gene Einnahmen aus der wegfal­lenden Rest­lauf­zeit des Vertrags erhält. Davon machen einige Wohnungs­unter­nehmen bereits Gebrauch, um für eine Fort­füh­rung des Vertrags bessere Kondi­tionen heraus­zuschlagen. Gegen dieses Sonder­kün­digungs­recht hat deshalb sowohl der FRK als auch der Breit­band­ver­band ANGA Klage einge­reicht. Obwohl das schon vor einem Jahr passierte, ist dies­bezüg­lich aber bislang noch nichts passiert, während der 1. Juli 2024 immer näher rückt.

Eine Umfrage zeigt, dass nur ganz wenige Mieter mit dem Begriff Neben­kos­ten­pri­vileg über­haupt etwas anfangen können.

