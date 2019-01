Neue TV-Sender bei Unitymedia

Beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia gibt es neue TV-Programme. Die Senderumstellungen werden in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar durchgeführt.

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia nimmt in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar Änderungen an der Senderbelegung vor. Zwei neue HD-Sender der ARD – Radio Bremen TV HD und ARD-alpha HD – erweitern die HD-Vielfalt für TV-Kunden in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Damit ist das vollständige TV- und Radio-Programm der ARD künftig auch flächendeckend im Verbreitungsgebiet von Unitymedia verfügbar.

Neue Sender in HD-Qualität

Neue Sender bei Unitymedia Der Bildungskanal ARD-alpha HD bietet neben klassischem Bildungsfernsehen wie "Telekolleg" oder Schulfernsehsendungen weitere informative Inhalte zu Religion, Wissenschaft, Zeitgeschehen, Geschichte, Kunst und Kultur.

Radio Bremen TV HD zeigt aktuelle Informationen, Nachrichten, Wetter, Unterhaltung sowie regionalen Sport für Bremen, Bremerhaven und die Region. Beide ARD-Sender sind seit Anfang Januar auch über Satellit in HD-Qualität zu empfangen.

Des Weiteren können Kunden von Unitymedia in Baden-Württemberg zusätzlich den Newssender CNBC empfangen. Der Schwerpunkt von CNBC liegt auf Wirtschaftsmeldungen und Live-Übertragungen von den Finanzmärkten.

Nicht mehr nutzbar sind allerdings künftig die Radioprogramme von Deutschlandradio, welche mit der Senderumstellung ausgespeist werden.

Senderumstellung: So geht's

Die Senderumstellung erfolgt zum 22. Januar. Von Unitymedia bereitgestellte Receiver und viele moderne Fernsehgeräte mit Kabelempfänger (DVB-C-Tuner) erkennen, aktualisieren und speichern die neue Kanalbelegung in der Regel automatisch. Bei TV-Geräten und Receivern anderer Anbieter empfiehlt Unitymedia einen Sendersuchlauf; gegebenenfalls ist ein Zurücksetzen des TV-Gerätes auf den Werkszustand erforderlich. Sollten nach durchgeführtem Sendersuchlauf und Werksreset TV-Sender nicht angezeigt werden, bittet Unitymedia um Kontaktaufnahme, um Kunden individuell helfen zu können.

Sky+ und Sky+ Pro Receiver von Kunden des Pay-TV-Senders erkennen, aktualisieren und speichern die neue Kanalbelegung in der Regel automatisch.

