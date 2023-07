Justizminister will Chat-Überwachung wieder beschränken

Birgt die seit 2017 prak­tiziert Quellen-Tele­kom­muni­kati­ons­über­wachung (Quellen-TKÜ) die Gefahr der Total­aus­for­schung einer Person? Justiz­minister Busch­mann will sie jeden­falls wieder beschränken.

Buschmann will Chat-Überwachung einschränken

picture alliance/dpa Bundes­jus­tiz­minister Marco Busch­mann (FDP) will die Über­wachung von verschlüs­selten Chats in Ermitt­lungs­ver­fahren wieder einschränken.

Die seit 2017 bestehenden Rege­lungen würden "die Gefahr einer Total­aus­for­schung einer Person" bergen, heißt es im Vorwort zu einem Refe­ren­ten­ent­wurf, der am Freitag zur Stel­lung­nahme an die anderen Ressorts der Bundes­regie­rung verschickt wurde. Darüber hatte zuerst tagesschau.de berichtet.

Nur bei Verdacht einer beson­ders schweren Straftat

picture alliance/dpa Die soge­nannte Quellen-Tele­kom­muni­kati­ons­über­wachung (Quellen-TKÜ) sollte künftig nur bei dem Verdacht einer beson­ders schweren Straftat erlaubt sein. Auch dürfe nicht mehr allein ein Ermitt­lungs­richter über die Maßnahme entscheiden. Bei der Über­wachung wird heim­lich eine bestimmte Soft­ware auf ein Smart­phone oder einen PC über­tragen, die Chat-Nach­richten vor der Verschlüs­selung auslesen kann.

Hinter­grund ist, dass die Quellen-TKÜ in der Praxis teil­weise schwer abzu­grenzen ist von der noch weiter­gehenden Online-Durch­suchung. Sie soll nach Busch­manns Plänen auch erschwert werden, damit keine Live-Über­wachung - zum Beispiel durch das Einschalten der Handy-Kamera mit der Soft­ware - mehr möglich ist. Der Entwurf bezieht sich auf die Straf­ver­fol­gung, nicht die soge­nannte Gefah­ren­abwehr.

