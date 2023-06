Samsung: Juni-Sicherheitspatch für Fold 4, Note 20 und mehr

Samsung hat erneut das Wett­rennen um die schnellste Vertei­lung des Android-Sicher­heits­patches gewonnen. Aller­dings war der südko­rea­nische Hersteller diesmal nur wenige Stunden früher dran als Google selbst. Das neueste Update gegen Schwach­stellen des mobilen Betriebs­sys­tems erhielt zuerst das Galaxy Z Fold 4. Anschlie­ßend folgten das Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra. Vor kurzem begann außerdem das Rollout für das Galaxy A52s. Bei den Flach­rech­nern aus dem Hause Samsung feierte der Juni-Sicher­heits­patch auf dem Galaxy Tab S3 Active sein Debüt.

Vier Samsung-Smart­phones werden ein Stück sicherer

Erstes Handy mit Juni-Patch: Galaxy Z Fold 4

Samsung

Gestern Nach­mittag star­tete die Juni-Aktua­lisie­rung auf dem Galaxy Z Fold 4. Diesmal prio­risiert Samsung aber weder das Heimat­land Südkorea noch uns Euro­päer. In Nord­ame­rika wurde die Firm­ware F936U1UES2CWE1 zuerst gesichtet. Es handelt sich um die Soft­ware für freie Geräte. Abends wurde dann das Update N98xU1UES4HWE1 für Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra frei­gegeben. Auch hier gibt der Hersteller den USA den Vorzug. Besitzer des Galaxy A52s 5G in Südame­rika dürfen sich eben­falls über den Juni-Sicher­heits­patch freuen. Die Vertei­lung begann vor wenigen Stunden. Es geht hoch auf die Firm­ware A528BXXS4EWE2.

In puncto Tablets gab es bislang nur Meldungen der Aktua­lisie­rung für das Galaxy Tab Active 3. Der Start­schuss des Juni-Patches auf dem Flach­rechner fiel in Latein­ame­rika. Nach dem Update lautet die Firm­ware­ver­sion T575XXS5EWE3. Es sei erwähnt, dass zunächst die LTE-Version des Galaxy Tab S3 Active die frische Soft­ware erhält. Erfah­rungs­gemäß dauert es nicht lange, bis Samsung in weiteren Regionen den Sicher­heits­patch ausrollt. Europa ist meis­tens einer der ersten Regionen, welche die Aktua­lisie­rungen erhalten. Entspre­chend dürften Sie bald auf den genannten Mobil­geräten einen Hinweis bekommen.

Was beinhaltet der Juni-Sicher­heits­patch?

Samsung veröf­fent­licht stets einen monat­lichen Doppel­pack mit der Bezeich­nung „Secu­rity Main­ten­ance Release (SMR)“, also Soft­ware mit Sicher­heits­war­tungen. Dieses Paket beinhaltet zum einen Patches für die Benut­zer­ober­fläche One UI und zum anderen den regu­lären Android-Sicher­heits­patch. In der jüngsten Aktua­lisie­rung Stand 1. Juni 2023 wurden 53 Schwach­stellen seitens Google und elf Schwach­stellen seitens Samsung ausge­merzt. Drei beho­bene Lücken des Android-Sicher­heits­patches sind als beson­ders wichtig markiert. (via SamMobile)

Auf iPhones sorgt das Update auf iOS 16.6 für mehr Sicher­heit.