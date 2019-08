Joyn: Video-Dienst testet Chromecast-Streaming

Der Strea­ming-Dienst Joyn von ProSiebenSat1 Media und Disco­very ist nach diversen Tests am 18. Juni offi­ziell gestartet. Momentan kann der Dienst noch kostenlos und ohne Anmel­dung genutzt werden, er beinhaltet derzeit über 50 TV-Sender - außerdem gibt es eine Media­thek.

Für den Empfang stehen Apps für diverse Betriebs­systeme zur Verfü­gung. Aller­dings beinhal­tete Joyn zum Start keinen Chro­mecast-Support - das könnte sich demnächst ändern.

Liebes Joyn Commu­nity-Mitglied, bald ist es soweit und Joyn ist mit Google Chro­mecast verfügbar. Bevor wir es für alle frei­schalten, brau­chen wir noch ein paar flei­ßige Tester – und wir laden dich hiermit exklusiv dazu ein. Was ist Google Chro­mecast und was brauchst du zum Testen? Mit der Cast-Funk­tion kannst du ganz einfach die Joyn Videos von deinem Smart­phone auf den großen Bild­schirm über­tragen. Alles, was du brauchst, ist ein Google Chro­mecast-Gerät im HDMI-Eingang deines Fern­sehers oder ein Gerät mit der "Chro­mecast built-in"-Funk­tiona­lität, sowie die Test­version der Joyn-App. Was musst du tun, um zu testen? Damit wir dich für die Test­version von Joyn für Google Chro­mecast frei­schalten können, benö­tigen wir deine App Store- bzw. Google Play Store E-Mail-Adresse, an die wir den Zugangs­link für den Test und eine Anlei­tung zur Instal­lation schi­cken. Du kannst uns die E-Mail-Adresse über einen Klick auf den Button unten zukommen lassen. Dann erhältst du in den nächsten Tagen deine Zugangs­daten per Mail.

