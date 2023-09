Sport, Anime und mehr: Neue TV-Angebote bei Joyn

Nach dem erfolg­rei­chen Launch der inno­vativen "Themen-Streams" auf Joyn baut die Strea­ming-Platt­form ihr kosten­freies, werbe­finan­ziertes Angebot weiter aus. Durch Part­ner­schaften mit den TV-Unter­nehmen wedotv und Palatin Media ergänzt Joyn den Live-TV-Bereich um sechs weitere Kanäle.

Neue Chan­nels

Neu zur Verfü­gung stehen die Palatin Media-Chan­nels "Naruto" mit Anime-Serien, "Top True Crime" mit Krimi­nal­fällen und "Crac­tion" mit Action-Filmen sowie die wedotv-Kanäle "wedo sports", "wedo movies" und "wedo big stories". Alle Joyn-Nutzer in Deutsch­land und Öster­reich können die linearen 24-Stunden-Kanäle kostenlos empfangen, beispiels­weise am Smart-TV, am Laptop oder mobil per Smart­phone und Tablet. Nötig ist ledig­lich eine Regis­trie­rung. Die Channels von wedotv gibt es jetzt auch bei Joyn

Quelle: wedo tv, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Darüber hinaus stehen den Nutzern weiterhin knapp 60 "Themen-Streams" bereit, welche unter dem Label "VOD" kura­tierte, themen­basierte Play­lists beispiels­weise zu Genres wie Komö­dien, Action-Filme und Kids anbieten. Mit diesen Streams vereint Joyn das Beste aus zwei Welten: eine Kura­tie­rung wie im TV und die Möglich­keit wie im Video-on-Demand-Bereich das Programm dann zu starten, wenn die Nutzer es möchten.

Neue inter­aktive Funk­tionen

Eine weitere Inno­vation bietet die Video­platt­form: Bei Joyn sind die Nutzer ab sofort nicht mehr nur stille Zuschauer, sondern können aktiv mitraten, abstimmen und sogar beson­dere Gewinne absahnen. Durch neue inter­aktive Funk­tionen in der Joyn-App werden Publi­kums­lieb­linge wie "The Voice of Germany" oder "Galileo" spie­lerisch erlebbar. Zum Start der Inter­aktions-Features bietet die Strea­ming-Platt­form auch für die Sendungen "The Voice Rap by CUPRA" und "Zervakis & Opden­hövel. Live." Möglich­keiten zum Mitma­chen.

Die Inter­akti­ons­mög­lich­keiten sollen laut Joyn sukzes­sive in Deutsch­land ausge­rollt und für weitere Formate ausge­baut werden. Schon jetzt können beispiels­weise Fans von "The Voice of Germany" und "The Voice Rap by CUPRA" im Buzzer Battle raten, wie viele Buzzer die Kandi­daten bekommen. Nutzer der Joyn-App können dabei über ihr Mobil­gerät vor jeder "The Voice"-Sendung bei drei Talenten mitraten, wobei es für jede rich­tige Antwort einen Punkt gibt. Dieje­nigen, die am Ende der Blind Audi­tions mehr als 20 Punkte errei­chen, haben die Chance, Tickets für das "The Voice of Germany"-Finale zu gewinnen.

Für das Wissens­format "Galileo" und das Info­tain­ment-Programm "Zervakis & Opden­hövel. Live." ist ab sofort eine aktive Teil­habe über die Joyn-App möglich. So können Nutzer Umfragen beant­worten, die in der Sendung inte­griert werden, und gleich­zeitig mehr Infor­mationen zu Themen erlangen.

Seit dem Früh­ling ist Joyn auch in Öster­reich am Start.