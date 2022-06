Joyn: "Eigenes" TV-Programm für jeden Zuschauer

Joyn plant neuen TV-Dienst

Screenshot: teltarif.de, Quelle: joyn.de Auf dem deut­schen Markt gibt es immer mehr Strea­ming­dienste. Erst in dieser Woche ist mit disco­very+ ein neues Angebot gestartet. Umso wich­tiger ist es für die Veran­stalter, einen Mehr­wert gegen­über der Konkur­renz zu bieten. ProSiebenSat.1 hat für sein Strea­ming-Portal Joyn jetzt einen Service ange­kün­digt, mit dem der Konzern noch in diesem Jahr starten will.

Kunden sollen eine Art eigenes Fern­seh­pro­gramm bekommen. Die Inhalte sollen sich an den Inter­essen der Nutzer orien­tieren. Tech­nisch soll der Dienst über eine Art kura­tierte Play­listen funk­tio­nieren, wie man sie bislang vor allem von Audio-Strea­ming­ange­boten wie Spotify kennt. Voraus­sicht­lich noch in diesem Jahr soll das indi­vidu­elle Strea­ming-TV bei Joyn starten.

Das bietet Joyn derzeit

Screenshot: teltarif.de, Quelle: joyn.de "Sie haben dann Ihr eigenes lineares Fern­seh­pro­gramm", sagte ProSiebenSat.1-Vorstand Wolf­gang Link der Deut­schen Presse-Agentur beim Festival "4GameChangers" in Wien. Bislang bietet Joyn einen Mix aus linearen TV-Programmen, die auch auf anderen Platt­formen zu empfangen sind, und zusätz­lichen Inhalten, die zum zeit­sou­veränen Abruf bereit­stehen.

Joyn war in zuletzt auch die Heimat des Strea­ming-Ange­bots von Euro­sport, das je nach aktu­ellen Sport­ereig­nissen weit über die linearen TV-Programme Euro­sport 1 und 2 hinaus­geht. Der parallel noch verfüg­bare Euro­sport Player wird nicht mehr beworben. Mit disco­very+ bietet der Euro­sport-Veran­stalter aber mitt­ler­weile auch einen eigenen Strea­ming­dienst an, der das Live-Sport-Angebot umfasst.

Auch Netflix expe­rimen­tiert mit linearem Programm

Die Idee für ein lineares TV-Programm eines Strea­ming­dienstes ist nicht neu. Bereits seit geraumer Zeit haben auch Netflix-Kunden die Möglich­keit, ein solches Angebot zu nutzen. Dabei handelt es sich aber eher um eine Zufalls­wie­der­gabe. In Frank­reich wurde mit Netflix Direct schon vor einein­halb Jahren ein "echtes" lineares Programm getestet.

Details zum perso­nali­sierten, linearen Fern­seh­pro­gramm von Joyn sind noch nicht bekannt. Unbe­kannt ist neben dem genauen Start­termin auch, aus welchen Inhalten sich die Play­listen zusam­men­setzen und ob mögli­cher­weise zusätz­liche Kosten auf die Kunden zukommen. Eine denk­bare Veran­stal­tung zur Vorstel­lung der neuen Joyn-Option ist die Berliner IFA im September.