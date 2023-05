TV-Plattform Joyn startet jetzt auch in Österreich

Mit Joyn in Öster­reich star­tete die ProSiebenSat.1 Group ein weiteres Strea­ming-Angebot im deutsch­spra­chigen Raum. Wie sein deut­sches Pendant setzt Joyn auch in der Alpen­repu­blik auf ein umfang­rei­ches Live-TV-Angebot und einen großen kosten­losen und damit werbe­finan­zierten AVoD-Bereich und als Aggre­gati­ons­platt­form auf viele Part­ner­schaften.

Von Anfang an mit dabei sind auch weitere private Anbieter wie auch öffent­lich-recht­liche Ange­bote, im Live­stream und auch on Demand. Anders als in Deutsch­land bietet Joyn in Öster­reich einen Radio­player, der die Programme von allen großen privaten und öffent­lich-recht­lichen Radio­sen­dern bündelt. Joyn ist auch in Öster­reich über Smart­phones, Tablets, Web und Smart-TVs verfügbar. Die neue Platt­form wird von der öster­rei­chi­schen Konzern­tochter ProSiebenSat.1 PULS 4 verant­wortet und ersetzt in Zukunft die Strea­ming-App Zappn.

Über 50 TV- und Radio­sender auf einer Platt­form

Joyn jetzt auch in Österreich

Quelle: joyn.at, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de "Mit einem klaren Fokus auf werbe­finan­zierte AVoD-Ange­bote und einem umfas­senden Live-Strea­ming-Bereich wird Joyn in Öster­reich an das über­zeu­gende Konzept seiner deut­schen Schwester anknüpfen und die Erfolgs­geschichte von Zappn fort­schreiben", sagt Wolf­gang Link, Vorstands­mit­glied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO der Seven.One Enter­tain­ment Group. "Für uns als Gruppe ist dies ein wich­tiger Schritt, um unser starkes Strea­ming-Angebot unter einer Marke im deutsch­spra­chigen Raum weiter auszu­bauen.

Markus Brei­ten­ecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 und Joyn Öster­reich ergänzt: "Mit Joyn bekommt Öster­reich den bislang umfas­sendsten, kosten­losen Live-Strea­ming-Player: Joyn ist die Platt­form, die alle eint, und zwar öffent­lich-recht­liche wie private Medi­enan­bieter, die unseren Medi­enstandort in Öster­reich stärken und die Entwick­lung von Bewegt­bild und Radio in Öster­reich positiv beein­flussen kann. Joyn löst unsere erfolg­reiche Zappn-App ab und bietet bereits zum Start über 50 Live-Chan­nels - von ATV und PULS 4 über ORF 1, ProSieben, SAT.1, Servus TV bis hin zu N24 Doku, Welt, Euro­news und DAZN und mehr als 30 Live-Radio­sender. Ich freue mich auf die enge Zusam­men­arbeit mit unseren Kollegen in Deutsch­land."

Die deut­sche Strea­ming­platt­form Joyn wurde 2017 als gemein­sames Joint Venture mit Disco­very gegründet. Seit November 2022 ist die Joyn GmbH eine hundert­pro­zen­tige Toch­ter­gesell­schaft von ProSiebenSat.1.

Joyn Öster­reich auch zum Teil in Deutsch­land nutzbar

Die Inhalte von Joyn Öster­reich sind auch zum Teil von Deutsch­land aus nutzbar. Abseits von lizenz­recht­lich geschütztem Mate­rial stehen beispiels­weise viele Eigen­pro­duk­tionen der öster­rei­chi­schen Sender sowie Nach­rich­ten­sen­dungen und auch Live­streams zum Abruf bereit. Notwendig ist ledig­lich eine Regis­trie­rung auf joyn.at.

