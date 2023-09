Joyn startet mit TV-Streaming im Auto

Joyn im Auto

Fotos: BMW/Join, Montage: teltarif.de In Berlin findet derzeit die IFA statt. Kommende Woche folgt die IAA in München. Was liegt näher, als im Umfeld der Messen Neue­rungen rund um die TV-Nutzung im Auto zu verkünden? Natür­lich ist die Bewegt­bild-Nutzung aus Sicher­heits­gründen während der Fahrt tabu und soft­ware­seitig gesperrt. Nach­richten, Sport und andere TV-Sendungen können aber eine inter­essante Abwechs­lung sein, wenn man sein E-Auto gerade auflädt.

Der Strea­ming­dienst Joyn arbeitet ab sofort mit BMW zusammen. Im neuen BMW 5er, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird Joyn im Front-Seat-Info­tain­ment inte­griert. Die Web-App von Joyn bietet nach Angaben des Anbie­ters mehr als 65 Live-TV-Programme. Darüber hinaus stehen Serien, Joyn Origi­nals, Doku­men­tationen und Filme zum zeit­unab­hän­gigen Abruf bereit. Zum Angebot gehören darüber hinaus Media­theken und Spor­tin­halte von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner.

Ab November soll die Strea­ming-Platt­form in weiteren Modell­reihen bereit­gestellt werden. Das dazu erfor­der­liche Soft­ware-Update wird "over the air" bereit­gestellt. Inter­essenten müssen die neue Soft­ware somit nicht von einer Service-Werk­statt instal­lieren lassen. Joyn und BMW stellen das TV-Strea­ming fürs Auto auf der IFA in Berlin vor.

ntv beschränkt sich (noch) auf Audio-Inhalte

Joyn im Auto

Der Nach­rich­ten­sender ntv hatte schon vor einigen Tagen eine Koope­ration mit CARIAD, dem Soft­ware-Unter­nehmen des VW-Konzerns, vorge­stellt. Die ntv-Nach­richten-App ist demnach ab sofort im Group Appli­cation Store für die Marken des Volks­wagen-Konzerns verfügbar. Tatsäch­lich verfügbar ist das Angebot im ersten Schritt bei Audi.

Kompa­tibel sind Fahr­zeuge, die mit dem neuesten Hard- und Soft­ware-Cluster des MIB3 (Modu­larer Info­tain­ment-Baukasten) ausge­stattet sind, darunter Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron und Audi e-tron GT. Weitere Marken des Volks­wagen Konzerns sollen folgen. Zum Zeit­rahmen für ein Angebot beispiels­weise bei VW, Skoda und Seat gibt s noch keine Infor­mationen.

Anders als Joyn beschränkt sich ntv bislang auf Audio-Inhalte. Die App bietet Nutzern Zugriff auf Beiträge und Podcasts zu den Themen Politik, Wirt­schaft, Börse und Sport. Neueste Nach­richten, Analysen, Hinter­grund­berichte und Exper­ten­mei­nungen lassen sich so auch während der Fahrt anhören.

