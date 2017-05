Jelly: Mini-Smartphone mit Android 7

Seit Jahren kennen Hersteller nur eine Richtung bei Displaygrößen, sodass das Jelly Smartphone eine spannende Gegenbewegung darstellt. Kein einziges Smartphone heutzutage kommt an dessen Größe heran.

Heutige Smartphones haben in der Regel ein Display mit einer Diagonalen zwischen 5 und 5,5 Zoll, was für etliche Käufer mittlerweile zu groß ist. Da wirkt das Jelly getaufte Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter geradezu winzig. Lediglich 2,45 Zoll misst das Display in der Diagonalen und ist damit das aktuell vermutlich kleinste Smartphone der Welt.

Dabei muss man als Käufer nicht auf aktuelle Technik verzichten. Mit Android 7 Nougat ist sogar ein aktuelles Betriebssystem vorinstalliert. Selbst auf Unterstützung von zwei SIM-Karten muss man nicht verzichten und das in einem Gehäuse, welches sogar problemlos in der Münztasche einer handelsüblichen Jeans Platz findet. Mit einer Größe von 92,3 mal 43 mal 13,3 mm auch kein Wunder.

Handlich mit viel Technik

Jelly, das kleinste LTE-Smartphone der Welt Natürlich lässt sich bei 2,45 Zoll Displaydiagonale kein FullHD-Display einbauen, denn ein solches würde einfach viel zu teuer sein, zumal das bei der geringen Größe auch kaum sinnvoll ist. So muss man sich mit 240 mal 432 Pixel Auflösung begnügen, was selbst bei billigsten Einsteiger-Geräten aus China schon lange nicht mehr anzutreffen ist. Zusammen mit einem 1,1 GHz schnellen Quad-Core-Prozessor, bei dem es sich eventuell um einen Snapdragon 210 handeln könnte, und einem 950 mAh großen Akku, dürfte das Jelly Smartphone einigermaßen ausdauernd sein. Dem Entwickler unihertz aus Shanghai zufolge ist eine Nutzung von bis zu drei Tagen und eine Standby-Zeit von bis zu sieben Tagen realistisch. Angesichts der Akkugröße sicherlich diskutabel.

Zur weiteren Standardausstattung gehört die Unterstützung von LTE, inklusive dem in Deutschland wichtigen LTE-Band 20 für 800 MHz LTE. Zwei Nano-SIM-Karten plus eine MicroSD-Speicherkarte mit maximal 32 GB Kapazität finden unter dem Akkudeckel Platz. Im Gegensatz zu anderen Dual-SIM-fähigen Smartphones wird auf einen Hybrid-Slot verzichtet, wo ein SIM-Karten-Slot alternativ die MicroSD-Speicherkarte aufnimmt. Das WLAN-Modul unterstützt WLAN 802.11 a/b/g/n mit Dualband-Nutzung, während Bluetooth 4.0 für Zubehör nutzbar ist.

Weiterhin sind ein GPS-Modul, ein Gyroskop und zwei Kameras mit 8 Megapixel inklusive LED-Blitz auf der Rückseite sowie 2 Megapixel auf der Vorderseite verbaut.

Einen ersten Eindruck des Jelly Smartphones kann man sich im Video von Unbox Therapy holen:

Standard und Pro-Version

Wie bei vielen Herstellern heutzutage üblich, ist das Jelly Smartphone in zwei Versionen geplant. Bis auf den Speicher teilen sich beide Modelle dieselbe Hardware. So besitzt das einfache Jelly Smartphone 1 GB RAM und 8 GB internen Speicher, während das Jelly Pro alltagstauglichere 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher besitzt. Android 7 Nougat ist auf beiden Geräten vorinstalliert, inklusive Zertifizierung für den Google Play Store.

Derzeit ist man mit 69 US-Dollar für das Jelly oder 85 US-Dollar für das Jelly Pro im Rahmen des "Early Bird"-Pakets mit dabei. Vorausgesetzt man ist bereit, das Risiko des Crowdfunding zu akzeptieren, dass das Projekt scheitert und man sein Geld nie wieder sieht. Im freien Handel sollen die Preise bei 109 respektive 125 US-Dollar liegen. Farblich sind beide Modelle in Weiß, Hellblau und Schwarz zu haben.