Jeder zehnte Online-Kauf wird zurückgeschickt

Bild: picture alliance/dpa Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutsch­land wird nach einer reprä­sen­tativen Umfrage des Digi­tal­ver­bandes Bitkom zurück­geschickt. Häufigste Gründe dafür: Die Ware gefällt nicht oder das Produkt ist fehler­haft.

Viele Kundinnen und Kunden kalku­lierten die Retouren aber auch von Anfang an mit ein, fasste Bitkom das Ergebnis der Umfrage unter 1024 Online-Käufe­rinnen und -Käufern zusammen. Immerhin gut ein Drittel (37 Prozent) der Menschen, die bereits online bestellte waren zurück­gehen ließen, gab demnach an, schon einmal absicht­lich mehr bestellt zu haben als eigent­lich benö­tigt - zum Beispiel Klei­dung in verschie­denen Größen. Noch immer werden viel zu viele Online-Bestellungen zurückgeschickt

Verrin­gern virtu­elle Anproben die Retouren-Zahl?

"Im Sinne der Nach­hal­tig­keit müssen wir Retouren so weit wie möglich vermeiden", sagte Bitkom-Haupt­geschäfts­führer Bern­hard Rohleder. Digi­tale Lösungen wie virtu­elle Anproben, daten­basierte Größen­bera­tung und Rundum-Ansichten der Produkte könnten dazu beitragen. "Das bedeutet nicht nur eine höhere Kunden­zufrie­den­heit und gerin­gere Kosten aufseiten der Händler, sondern auch weniger Ressour­cen­ver­brauch in der Logistik."

Der Umfrage zufolge senden Frauen mit durch­schnitt­lich 12 Prozent einen größeren Anteil ihrer Online-Bestel­lungen zurück als Männer (8 Prozent). Auch die 16- bis 29-Jährigen retour­nieren mit 13 Prozent über­durch­schnitt­lich viele ihrer Online-Käufe. Die Gruppe der über 60-Jährigen schickt dagegen mit 7 Prozent am wenigsten Waren zurück zum Versender. Ein Viertel der Online-Shopper (26 Prozent) hat nach eigenen Angaben noch nie etwas zurück­geschickt.

Grund­lage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Rese­arch im Auftrag des Digi­tal­ver­band Bitkom durch­geführt hat. Dabei wurden 1123 Inter­net­nutzer, darunter 1024 Online-Shopper, ab 16 Jahren in Deutsch­land online befragt. Die Umfrage ist reprä­sen­tativ. Die Frage­stel­lungen lauteten: "Wie viel Prozent Ihrer Online-Käufe schi­cken Sie zurück? und "Aus welchen der folgenden Gründe haben Sie schon einmal Waren wieder zurück­geschickt?"

