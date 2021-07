ja!mobil: Doppeltes Startguthaben für Prepaid-Neukunden

ja!mobil startet in Kürze eine Aktion für die Prepaid-Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max. Neukunden erhalten doppeltes Start­gut­haben.

Bild: ja!mobil, Screenshot: teltarif.de Die cong­star-Marke ja!mobil wirbt aktuell mit doppeltem Start­gut­haben für Neukunden. Die Aktion gilt vom 19. Juli bis zum 25. Juli. Das "doppelte Start­gut­haben" wird in den drei Prepaid-Tarifen Smart, Smart Plus und Smart Max gewährt.

Die Akti­vie­rung des zusätz­lichen Start­gut­habens erfolgt per SMS. Dazu müssen die berech­tigten Neukunden eine Kurz­mit­tei­lung mit dem Kenn­wort "REWE" an die Nummer "22011" schi­cken. Inner­halb von 14 Tagen nach dem Versand der SMS wird den Neukunden das zusätz­liche Start­gut­haben gutge­schrieben, so der Mobil­funk­anbieter in seiner Pres­semit­tei­lung zur Aktion.

ja!mobil Smart-Tarife mit doppeltem Start­gut­haben

Bild: ja!mobil, Screenshot: teltarif.de Die Höhe des zusätz­lich zur Verfü­gung gestellten Start­gut­habens ist abhängig von der Höhe des regu­lären Start­gut­habens des jewei­ligen Prepaid-Tarifs. Im Tarif "Smart" sind 3 GB LTE-Daten­volumen sowie eine Flat für Tele­fonie und SMS inklu­sive. Preis­lich liegt der Tarif bei 7,99 Euro für einen Abrech­nungs­zeit­raum von vier Wochen. Das Start­gut­haben beträgt regulär 10 Euro, was im Rahmen der Aktion auf 20 Euro verdop­pelt wird.

So funk­tio­niert es auch beim Tarif Smart Plus von ja!mobil. Dieser bietet den Neukunden 6 GB LTE-Daten­volumen sowie eine Flat für Tele­fonie und SMS zum Preis von 12,99 Euro pro vier Wochen. Das Start­gut­haben wird im Akti­ons­zeit­raum (19. Juli bis zum 25. Juli) von 13 Euro auf 26 Euro aufge­stockt.

Im Tarif Smart Max sind 12 GB LTE-Daten­volumen sowie eine Telefon- und SMS-Flat inklu­diert. Die Kosten für den Tarif liegen bei 19,99 Euro pro vier Wochen. Auch hier wird das Start­gut­haben verdop­pelt - von regulär 20 Euro auf 40 Euro.

Für alle Tarife gilt eine maxi­male Verbin­dungs­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s im Down­load sowie 5 MBit/s im Upload. Sobald das jewei­lige Inklusiv-Volumen des Abrech­nungs­zeit­raums verbraucht ist, redu­zieren sich die Verbin­dungs­geschwin­dig­keiten auf 64 kBit/s im Down­load und 16 kBit/s im Upload. Für alle Tarife wird bei Kauf des Prepaid-Star­ter­pakets (ohne feste Mindest­ver­trags­lauf­zeit) ein einma­liger Preis in Höhe von 9,95 Euro fällig.

