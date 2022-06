ja!mobil: 60 Prozent Rabatt auf Startersets plus 10 GB

Mobil­funk­tarife von ja!mobil werden von der REWE Group ange­boten, tech­nisch umge­setzt werden sie von der Telekom-Tochter cong­star. Für den Mobil­funk-Discounter wird ab Montag wieder eine Aktion gestartet, bei der Star­ter­sets zeit­lich begrenzt weniger kosten. Neukunden von ja!mobil erhalten weiterhin mehr Daten­volumen.

Wir fassen die wich­tigsten Details zur Daten­pass- und Rabatt­aktion bei ja!mobil zusammen.

10 GB Daten­pass bei ja!mobil

ja!mobil-Tarife in der Übersicht

Bild: ja!mobil, Screenshot: teltarif.de Kunden, die bis zum 3. Juli einen Mobil­funk­tarif von ja!mobil akti­vieren, erhalten einmalig 10 GB Daten­volumen ohne Zusatz­kosten oben­drauf. Die Aktion gilt für alle Tarife von ja!mobil, sprich für Prepaid Basic, Prepaid Smart, Prepaid Smart Plus, Prepaid Smart Max, Easy, Data und das 6-Monats­paket.

Die 10 GB Extra-Daten­volumen für den jewei­ligen Tarif haben eine Gültig­keit von 31 Tagen. Nach dem Ablauf dieser Zeit bezie­hungs­weise sobald der 10 GB große Daten­pass aufge­braucht ist, gilt das verfüg­bare Daten­volumen des jewei­ligen gebuchten ja!mobil-Tarifs. Die Mobil­funk­tarife von ja!mobil stellen LTE 25 zur Verfü­gung, was bedeutet, dass Kunden maximal mit 25 MBit/s im Down­load surfen können.

Star­ter­sets 60 Prozent rabat­tiert

Der Daten­pass-Aktion handelt es sich um ein Angebot, das bereits seit dem 27. Mai läuft. In der Meldung von Ende Mai berich­teten wir zudem von einer ja!mobil-Aktion, bei der die Star­ter­pakete im Preis redu­ziert wurden. Statt 9,95 Euro wurden die Kosten um 50 Prozent auf 4,98 Euro gesenkt. Der Akti­ons­zeit­raum wurde bis zum 3. Juli ange­geben, was entspre­chend jetzt noch aktiv ist.

Ab dem 27. Juni wird der Preis für das Starter-Paket aller­dings noch­mals gesenkt. Dieses mal um 60 Prozent, was Kosten in Höhe von 3,98 Euro entspricht. Wer sich also für ein Starter-Paket von ja!mobil inter­essiert, sollte mit dem Kauf bis zum 27. Juni warten, um einen weiteren Euro zu sparen. Die jewei­ligen Start­gut­haben bleiben im Zuge der Rabatt­aktion unver­ändert. Das Angebot gilt laut Anbieter nur beim Kauf von Star­ter­sets in einem REWE Markt.

Sollten Ihnen die Kondi­tionen der ja!mobil-Tarife nicht zusagen, empfehlen wir Ihnen unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Nutzungs­bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.