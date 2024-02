Telekom-Netz mit 5G: ja!mobil kündigt Preisaktion an

ja!mobil gehört zu den Prepaid-Discoun­tern im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom, die ihren Kunden jetzt auch den 5G-Zugang anbieten. Bestands­kunden müssen in die aktu­ellen Tarife wech­seln. Diese sind teurer als die "alten" Preis­modelle. Dafür bekommen die Kunden neben dem Zugang zum 5G-Netz auch mehr Daten­volumen.

Für neue Inter­essenten gibt es kommende Woche die Möglich­keit, ein Star­terset von ja!mobil zum Vorzugs­preis zu erwerben. Vom 5. bis 11. Februar sinkt der Preis für die SIM-Karte vom Discounter von 9,95 Euro auf 6,97 Euro. Der Rabatt von 30 Prozent auf den Kauf­preis gilt sowohl online als auch in den Rewe-Märken.

Wie üblich sind die vergüns­tigten Star­ter­sets nur für die Tarife erhält­lich, die im Vier-Wochen-Takt abge­rechnet werden. Das Sechs-Monats-Paket, dem zurzeit noch die 5G-Frei­schal­tung fehlt, kostet weiterhin 29,95 Euro. Dafür ist der Tarif­preis für das erste halbe Jahr bereits enthalten.

Das sind die 5G-Tarife von ja!mobil

ja!mobil senkt Preise für Startersets

Screenshot: teltarif.de, Quelle: jamobil.de ja!mobil-Kunden haben drei Smart­phone-Tarife mit 5G-Zugang zum Auswahl. Diese orien­tieren sich am Tarif-Port­folio, das der Mitbe­werber Aldi Talk bereits im Sommer 2023 einge­führt hat. Prepaid Smart kostet 8,99 Euro in vier Wochen und bietet eine Allnet-Flat mit 6 GB unge­dros­seltem Daten­volumen.

Für 14,99 Euro in vier Wochen bekommen Kunden den Tarif Prepaid Smart Plus. Hier sind jeweils 12 GB Daten­volumen inklu­sive. Viel­nutzer bekommen für 19,99 Euro in vier Wochen den Tarif Prepaid Smart Max. Hier sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 20 GB High­speed-Daten­volumen enthalten.

Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream. Nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung wird der Internet-Zugang auf maximal 64 kBit/s im Down­stream und 16 kBit/s im Upstream gedros­selt. Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu ja!mobil mitbringen, bekommen einen Bonus in Höhe von 10 Euro, der dem Prepaid-Guthaben hinzu­gefügt wird.

Wenn Sie derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich Ange­bote in allen Netzen ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.