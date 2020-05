ja!mobil und Penny mobil schalten Online-Kundencenter ab

Abschaltung des Online-Kundencenters bei ja!mobil und Penny mobil

Bild: congstar Services GmbH Wer heut­zu­tage einen Mobil­funk­tarif nutzt, ist es oft seit vielen Jahren gewohnt, diesen online in einem Kunden­center zu admi­nis­trieren. Ledig­lich weniger tech­ni­kaf­fine Handy-Kunden bevor­zugen mögli­cher­weise noch die Bera­tung in einem Mobil­funk­shop, wo dann mit Hilfe eines persön­li­chen Ansprech­part­ners Tarif­wechsel oder Gutha­ben­auf­la­dungen durch­ge­führt werden.

Insbe­son­dere die güns­tigen Preise von Prepaid-Discoun­tern beruhen darauf, dass der Kunde möglichst keinen Ansprech­partner benö­tigt und seinen Tarif am besten selbst online admi­nis­triert. Doch zwei Anbieter verab­schieden sich nun vom webba­sierten Online-Kunden­center.

Apps als Alter­na­tive?

Bild: congstar Services GmbH Wer sich auf den Webseiten von Penny mobil und ja!mobil aktuell in sein persön­li­ches Online-Kunden­center einloggen will, findet dort seit neuestem diese Meldung:

Ihr Kunden­center zieht um! Ab 31.5.2020 finden Sie Ihr Kunden­center in der ja!mobil-App/Penny mobil App. Das Kunden­center "mein ja!mobil"/"mein Penny mobil" wird zum 31.5.2020 einge­stellt. Das macht aber nichts: Denn ab sofort können Sie alle Ange­le­gen­heiten rund um Ihren ja!mobil/Penny mobil Tarif in der kosten­losen ja!mobil App/Penny mobil App erle­digen. Die App bietet alle bekannten Funk­tionen und viele mehr – über­sicht­lich, einfach bedienbar und immer mobil dabei.

Es folgen die Links zu den Apps, die in Zukunft das Online-Kunden­center ersetzen sollen, wobei die beiden Links zu den Android-Apps auf der Seite fehler­haft sind. Hier die korrekten Wege zum Down­load:

Was zu diesem Schritt geführt hat, erläu­tern die beiden Discounter nicht. Nach­teilig ist dieser Schritt insbe­son­dere für Kunden, die ihren Tarif ausschließ­lich zum Tele­fo­nieren nutzen, gege­be­nen­falls noch in einem Einfach-Handy ohne Internet oder in einem Nokia-Feature-Phone mit KaiOS. Diese Nutzer werden mit der Umstel­lung quasi dazu gezwungen, sich ein Android- oder iOS-Smart­phone anzu­schaffen.

Schon 2014 hatte es eine Umstel­lung beim Login gegeben. Auf der momentan noch erreich­baren Login-Seite heißt es:

Durch einen Umzug unserer Systeme hat sich evtl. Ihr Benut­zer­name geän­dert! Sollten Sie Ihre ja!mobil/Penny mobil Prepaid-Karte vor dem 01.02.2014 akti­viert haben, verwenden Sie bitte weiterhin Ihre ja!mobil/Penny mobil Rufnummer als Benut­zer­name. Ihr Pass­wort hat sich nicht geän­dert. Sollten Sie Ihre ja!mobil/Penny mobil Prepaid-Karte nach dem 01.02.2014 akti­viert haben, können Sie sich mit Ihrem selbst gewählten Benut­zer­namen und Pass­wort einloggen.

cong­star behält offenbar Web-Kunden­center

Der Leis­tungs­er­bringer für ja!mobil und Penny mobil ist cong­star. Inter­es­sant ist aller­dings, dass cong­star diese Umstel­lung bislang für seine eigenen Kunden nicht geplant hat.

Unter congstar.de/mein­cong­star gibt es noch keinen derar­tigen Hinweis, dass eine Umstel­lung auf die Kunden­ser­vice-Apps mit gleich­zei­tiger Abschal­tung des Online-Kunden­cen­ters geplant sei.

