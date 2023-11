ja!mobil & Penny Mobil: So viel sparen Neukunden aktuell

Cyber Monday bei ja!mobil

Bild: jamobil/congstar Der Cyber Monday hat inzwi­schen die gleiche Eigen­schaft ange­nommen wie der zurück­lie­gende Black Friday: Die Rabatt­aktionen gibt es nicht nur an diesem einzelnen Tag, sondern in der Regel auch mehrere Tage davor und danach. Heute haben nun auch die beiden von cong­star betreuten Mobil­funk-Discounter Penny Mobil und ja!mobil eine Aktion für Neukunden gestartet.

Dabei bestä­tigt sich ein Trend, der sich in den vergan­genen Wochen schon abge­zeichnet hat: Die Rabatt­aktionen werden mehr nicht wie früher parallel bei beiden Marken gleich­zeitig gefahren, was eine Unter­scheid­bar­keit der Marken schwierig machte. ja!mobil und Penny Mobil dürfen sich offenbar ab und zu mal etwas Eigen­stän­dig­keit gönnen.

Das sind die Kondi­tionen der Aktion

Cyber Monday bei ja!mobil

Bild: jamobil/congstar Neukunden von Penny Mobil und ja!mobil erhalten vom 27. bis zum 29. November beim Kauf eines Star­ter­pakets auf der Home­page 70 Prozent Rabatt. Bei erfolg­rei­cher Online­buchung im Akti­ons­zeit­raum rund um den Cyber Monday kosten die Star­ter­pakete einmalig 2,99 Euro statt 9,95 Euro. Eine Ausnahme gibt es hierbei aller­dings für Kunden, die sich gleich für länger binden möchten: Das 6-Monats-Paket ist nämlich von der Aktion ausge­schlossen. Die Abgabe erfolgt wie üblich nur "in haus­halts­übli­chen Mengen".

Eine eigen­stän­dige Zusatz-Aktion gibt es - wie bereits ange­deutet - nur bei ja!mobil, nicht aber bei Penny Mobil. Neukunden von ja!mobil bekommen bei der Akti­vie­rung eines ja!mobil Smart Tarifs vom 27. November bis 10. Dezember zusätz­lich 120 GB Extra-Daten­volumen. Für die ersten 24 Monate verdop­pelt sich das im ja!mobil Smart Tarif enthal­tene Daten­volumen von 5 auf 10 GB pro Monat. Das Daten­plus von insge­samt 120 GB wird über 24 Daten­pässe in Höhe von jeweils 5 GB bereit­gestellt, ein Daten­pass ist 31 Tage gültig. Gene­rell wird zunächst das Inklusiv-Volumen des Daten­passes in Höhe von 5 GB verbraucht. Nicht genutztes Daten­volumen wird nicht in den nächsten Abrech­nungs­zeit­raum über­tragen.

Eine weitere Gutschrift in Höhe von 10 Euro erfolgt bei dem Abschluss eines Neuver­trags und der gleich­zei­tigen erfolg­rei­chen Bean­tra­gung der Rufnum­mern­mit­nahme im Zeit­raum bis 31. Dezember.

Penny Mobil und ja!mobil bieten übri­gens seit Mitte November eine neue Option für eine echte Daten-Flat.