Tarif-Aktion: ja!mobil verdoppelt Startguthaben

Bild: ja!mobil, Screenshot: teltarif.de Wenn es schnell gehen soll, kann eine SIM-Karte fürs Handy auch in Lebens­mit­tel­märkten und bei Discoun­tern im Markt oder online gekauft werden. Dabei handelt es sich meist um Prepaid-Tarife, die vor der Frei­schal­tung eine Iden­tifi­zie­rung des Kunden durch den Anbieter erfor­dern. Diese Akti­vie­rung erfolgt dann meist per Video­tele­fonat mit einem Smart­phone von zu Hause aus (hier reicht eine WLAN-Verbin­dung) oder per Post-Ident in einer dafür ausge­rüs­teten DHL/Post-Agentur.

Die Mobil­funk­tarife von ja!mobil werden in den Märkten der REWE Gruppe verkauft, die tech­nische Abwick­lung (Frei­schal­tung, Betreuung) der SIM-Karten, die im Netz der Deut­schen Telekom funken, über­nimmt deren Discount-Tochter cong­star.

ja!mobil spen­diert doppeltes Start­gut­haben

Aktion bei ja!mobil: doppeltes Startguthaben (10. bis 16. Januar)

Bild: ja!mobil, Screenshot: teltarif.de Neukunden der Mobil­funk­tarife von ja!mobil können sich im Januar über doppeltes Start­gut­haben freuen: Wer zwischen dem 10. und 16. Januar 2022 einen Smart- oder Smart-Plus Tarif akti­viert, bekommt als Bonbon sein Start­gut­haben auf der SIM-Karte verdop­pelt. Das können beim Smart Plus Tarif beispiels­weise dann 26 Euro statt der sonst übli­chen 13 Euro sein.

Welche Tarife bekommen doppeltes Start­gut­haben?

Prepaid Smart mit 20 Euro Start­gut­haben (statt 10 Euro): 3 GB Daten­volumen inklu­sive LTE 25 sowie Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze (außer Sonder­num­mern und ohne Anrufe ins EU- oder Nicht-EU-Ausland) für 7,99 Euro pro 4 Wochen.

Prepaid Smart Plus mit 26 Euro Start­gut­haben (statt 13 Euro): 6 GB Daten­volumen inklu­sive LTE 25 sowie Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze (sonst wie oben) für 12,99 Euro pro 4 Wochen

Das befris­tete Angebot gilt beim Kauf von Prepaid Starter-Paketen entweder direkt online im Internet unter jamobil.de oder in einem REWE-Markt vor Ort. Kunden von ja!mobil können das 2G und 4G-Netz einschließ­lich VoLTE (Tele­fonieren über LTE) der Deut­schen Telekom und seiner Roaming-Partner nutzen, 5G -Mobil­funk steht ihnen jedoch gene­rell noch nicht zur Verfü­gung.

