ja!mobil: 15 GB Extra-Volumen und Start zum halben Preis (Update)

Gestartet wurde ja!mobil aller­dings schon davor, und zwar im Januar 2007 zusammen mit Dril­lisch. Der Rewe-Discounter feiert nun also sein 15-jähriges Bestehen. Auf den gemein­samen Start mit Dril­lisch im Telekom-Netz, dessen Vermark­tung Dril­lisch später bekannt­lich einstellte, wird anläss­lich des Jubi­läums aller­dings nicht mehr verwiesen. Dafür gibt es Aktionen für Neu- und Bestands­kunden. ja!mobil feiert 15. Geburtstag

Mehrere Aktionen zum Jubi­läum

Neu- und Bestands­kunden von ja!mobil erhalten zusätz­liches Daten­volumen. Bei einer Buchung im Akti­ons­zeit­raum vom 28. Februar bis zum 28. März erhalten Neukunden 15 GB Extra-Daten ohne Aufpreis dazu. Bestands­kunden können sich die Extra-Daten sichern, indem sie im Akti­ons­zeit­raum ihr Guthaben aufladen. Nach der Akti­vie­rung sind die Extra-Daten für 31 Tage gültig.

Vom zweiten Bonus profi­tieren aller­dings nur Neukunden: Wer vom 28. Februar bis 6. März und vom 21. März bis 27. März ein Star­ter­paket neu erwirbt, bezahlt dafür nur den halben Preis. Statt 9,95 Euro kostet ein Starter-Paket in den genannten Wochen also ledig­lich 4,98 Euro.

Fehl­start beim Jubi­läums-Gewinn­spiel

Einen Fehl­start hinge­legt hat aller­dings das Gewinn­spiel zum 15-jährigen Bestehen von ja!mobil, bei dem nicht nur Neukunden, sondern auch Bestands­kunden beispiels­weise einen E-Roller NIU MQi+ Sport, 15 Xiaomi Mi 11 5G (schwarz) sowie Rewe-Einkaufs­gut­scheine und ja!mobil-Voucher gewinnen können. Bestands­kunden sollen sich mit ihren Daten hierfür in ein Formular eintragen und anschlie­ßend in einer Bestä­tigungs­mail einen Link ankli­cken. Nach einem Test der teltarif.de-Redak­tion kommt die Bestä­tigungs­mail zwar an, beinhaltet aber keinen Link zum Ankli­cken.

Nachdem teltarif.de diesen Fehler an cong­star über­mit­telt hatte, hieß es von dort: "Die cong­star Kollegen haben den Teil­nah­mepro­zess inzwi­schen korri­giert, sodass jetzt auch Bestands­kunden teil­nehmen können. Wir empfehlen unseren Bestands­kunden, sich für das Gewinn­spiel noch einmal neu anzu­melden, um die Teil­nahme voll­ständig zu erfassen." Nach einem erneuten Test von teltarif.de funk­tio­niert das aller­dings auch nicht, da nun der Hinweis erscheint: "Diese E-Mail-Adresse ist bereits regis­triert". teltarif.de hat um eine erneute Fehler­behe­bung gebeten.

Update 16:55 Uhr: Panne beim Gewinn­spiel behoben

Inzwi­schen meldet ja!mobil: "Die cong­star Kollegen hatten den Teil­nah­mepro­zess bereits korri­giert, sodass seit 12 Uhr alle Inter­essierten auch am Gewinn­spiel teil­nehmen können. Die Anmel­dedaten der rund 20 Teil­nehmer, die sich vor 12 Uhr für das Gewinn­spiel regis­triert hatten, wurden bereits zurück­gesetzt, um eine voll­stän­dige Teil­nahme zu ermög­lichen." Im Test der teltarif.de-Redak­tion war nun eine erneute Regis­trie­rung möglich. Ende des Updates.

