iPhone-Hack: Jailbreak für iOS 15 angekündigt

Neuer Jailbreak angekündigt

Bild: teltarif.de In rund zwei Monaten wird von Apple die finale Version der neuen Betriebs­sys­teme iOS 16 und iPadOS 16 erwartet. Jetzt hat eine Hacker-Gruppe, die sich selbst als Odyssey-Team bezeichnet, einen ersten Jail­break für die derzeit noch aktu­ellen Firm­ware-Versionen iOS 15 und iPadOS­15 ange­kün­digt. Die Program­mierer sind spät dran, denn diese Betriebs­system-Versionen wurden bereits im September 2021 veröf­fent­licht.

Wie viele Inter­essenten vom Soft­ware-Hack für iPhone und iPad tatsäch­lich profi­tieren, bleibt abzu­warten. Zum Start werden nämlich nur die Versionen 15.0 bis 15.1.1 von iOS und iPadOS unter­stützt. Zu einem späteren Zeit­punkt will das Odyssey-Team den Hack auch für Firm­ware-Versionen bis iOS und iPadOS 15.4 anbieten. Die meisten Nutzer haben ihre Smart­phones und Tablets vermut­lich längst auf eine neue Firm­ware-Version aktua­lisiert.

Wie berichtet, hat Apple am Mitt­woch­abend iOS und iPadOS 15.6 veröf­fent­licht. Zuvor war bereits die Version 15.5 aktuell. Die aktu­ellen Versionen der Betriebs­sys­teme für iPhone und iPad lassen sich offenbar noch nicht knacken, da die Hacker noch keine dazu erfor­der­lichen Lücken gefunden haben. Ob die neueren Betriebs­system-Vari­anten zu einem späteren Zeit­punkt gejail­breakt werden können, ist noch nicht absehbar.

Erster Jail­break für iPhone 13

Bild: teltarif.de Mit dem ange­kün­digten Hack steht erst­mals ein Jail­break für die aktu­elle Smart­phone-Gene­ration von Apple zur Verfü­gung. Bislang konnten die Datei­sys­teme der vier Versionen des iPhone 13 nicht für die Nutzung von Soft­ware geöffnet werden, die von Apple nicht offi­ziell frei­gegeben ist. Auch die aktu­elle Vari­ante des iPhone SE kann geknackt werden.

In der Anfangs­zeit nach dem Markt­start des iPhone war der Jail­break beson­ders beliebt. Den AppStore gab es noch nicht, sodass das Öffnen des Datei­sys­tems und die Instal­lation eines alter­nativen Soft­ware-Shops die einzige Möglich­keit war, den Funk­tions­umfang des Smart­phones zu erwei­tern.

In den vergan­genen Jahren hat die Bedeu­tung des iPhone-Hacks abge­nommen. So lässt das im AppStore verfüg­bare Port­folio an Anwen­dungen kaum Wünsche offen. Nicht zuletzt stellt der Jail­break ein Sicher­heits­risiko dar, das die über­wie­gende Mehr­heit der iPhone-Besitzer nicht mehr eingehen möchte.

Neuer iPhone-Jail­break im Video

