Telefónica Deutschland legt "Rekordzahlen" vor

Vor allem dank einer "stär­keren Nach­frage nach Mobil­funk-Verträgen" bleibt der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Telefónica Deutsch­land mit seiner Marke o2 auf "Wachs­tums­kurs". Der Umsatz sei im vergan­genen Jahr um 3,1 Prozent auf 7,8 Milli­arden Euro gestiegen, teilte der Anbieter für Fest­netz-Internet und Mobil­funk heute mit. So hoch seien die Erlöse in der Firmen­geschichte noch nie gewesen. Das opera­tive Betriebs­ergebnis (OIBDA) zog eben­falls an.

Gewinn gesunken

Telefónica Deutschland (o2) hat heute seine Geschäftszahlen vorgelegt, die Grund zur Freude bieten.

Foto: Telefónica / Pixabay (edited) Doch es gibt auch Wasser im Wein: Der Netto­gewinn sank auf 211 Millionen Euro, im Jahr zu vor waren es noch bei 328 Millionen Euro gewesen. Der Fair­ness halber: Der höhere Gewinn im Jahre 2020 kam aus dem Verkauf der Funk­turm-Sparte an den Standort-Betreiber Telxius. Ohne diesen Sonder­effekt wäre Telefónica damals noch knapp in den roten Zahlen gewesen.

2021 spülte der Funk­turm-Deal zwar eben­falls Geld in die Kassen, die Teil­zah­lung fiel aber geringer aus. Diesmal wäre das Netto­ergebnis einem Firmen­spre­cher zufolge im vierten Quartal unter dem Strich auch ohne den Telxius-Sonder­effekt positiv gewesen.

Umsatz pro Kunde leicht gestiegen

Für Beob­achter ist der ARPU inter­essant, der durch­schnitt­liche Umsatz pro Kunde, also stark verein­facht die monat­liche Rech­nungs­summe. Bei Prepaid lag er in 2021 zwischen 6,00 und 6,50 Euro pro Monat, bei Post­paid zwischen 13,20 und 13,70 Euro pro Monat, wobei Maschi­nen­karten (M2M) nicht einbe­zogen sind. Macht im Vergleich zum Vorjahr eine Stei­gerung von 0,2 Prozent, wobei Original-o2-Kunden etwas mehr ausge­geben haben (+0,7 Prozent), als die Kunden von Service-Provi­dern (Discoun­tern) oder Zweit­marken. Das Daten­volumen im Netz von Telefónica-Deutsch­land klet­terte von 499.000 TB (Q1) auf 692.000 TB (Q4) und lag um 50 Prozent über dem Vorjahr.

Aus dem Gröbsten heraus?

Telefónica hat schwie­rige Jahre hinter sich: Nach der Über­nahme von E-Plus 2014 steckte die Firma sechs Jahre in der Verlust­zone, schließ­lich mussten zwei Netze zusam­men­gelegt und viele neue Stationen aufge­baut und das 5G-Netz instal­liert werden.

Trotzdem ist 2020 der Sprung zurück in die schwarzen Zahlen gelungen, sagen die Zahlen und diese Entwick­lung setze sich nun fort. Das Unter­nehmen, das hier­zulande über­wie­gend unter dem Marken­namen o2 bekannt ist und zum spani­schen Telefónica-Konzern gehört, hat in Deutsch­land rund 7400 Beschäf­tigte. Neben der Münchner Zentrale ("UpTown München") ist in Düssel­dorf ein zweiter großer Firmen­standort, in der "E-Plus-Straße" nahe dem Flug­hafen.

Vier Netz­betreiber im Wett­bewerb

Telefónica ist einer der vier deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber, die anderen drei sind die Deut­sche Telekom, Voda­fone und 1&1, wobei Neuling 1&1 mit dem Aufbau eines eigenen Netzes beschäf­tigt ist und so lange noch weit­gehend das Telefónica-(o2-)Netz verwendet.

o2 hat bei 4G aufge­holt - bei 5G liegt die Konkur­renz vorn

Die 4G-Netz­abde­ckung der Telefónica-(o2)-Konkur­renten war lange deut­lich besser als die von o2. Doch nach hohen Inves­titionen in den Netz­ausbau konnten die Münchner den Rück­stand weit­gehend wett­machen. Inzwi­schen setzt o2 seinen Schwer­punkt beim Netz­ausbau auf den 5G-Mobil­funk­stan­dard. Bei 5G hat die Konkur­renz in erster Linie durch die Telekom und mit Abstand durch Voda­fone aber einen deut­lichen Ausbau-Vorsprung.

Für Verbrau­cher spiele 5G nach Ansicht von Wirt­schafts­beob­ach­tern bisher noch keine große Rolle, da für die meisten Mobil­anwen­dungen eine 4G-Verbin­dung ausreiche. Gleich­wohl ist die Markt­durch­drin­gung mit 5G-fähigen Tele­fonen längst viel höher als seiner­zeit beim Start von 4G.

Telefónica-Deutsch­land-Chef Markus Haas hat doppelten Grund zur Freude. Sein Vertrag wurde um 3 Jahre verlän­gert.