Das war 2017 bei Netzen, Tarifen und Smartphones

In der heutigen Podcast-Folge bieten wir einen Jahresrückblick in Bezug auf Netze, Tarife und Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Akustischer Jahresrückblick im Podcast Im vergangenen Jahr kamen Smartphones wie der Samsung Galaxy Note 8 und das Apple iPhone X auf den Markt. o2 hat seine Free-Tarife aufgewertet und über viele Monate einen Jubiläumstarif mit noch besseren Konditionen angeboten. Allerdings ist Telefónica immer noch mit der Netzkonsolidierung beschäftigt.

2017 hat die Deutsche Telekom zudem bei den Netztests überzeugt in die Mitbewerber hinter sich gelassen. Zudem hat das Unternehmen mit StreamOn eine bei den Nutzern beliebte, beim Regulierer aber auch kritisierte Tarifoption eingeführt, deren Zukunft noch nicht endgültig geklärt ist.

Wir sprechen im aktuellen Podcast von teltarif.de über die Netz- und Tarifthemen des vergangenen Jahres und über die Smartphone-Highlights des vergangenen Jahres. Zudem wagen wir einen kleinen Ausblick auf die Entwicklung im Telekommunikationsbereich im neuen Jahr.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren