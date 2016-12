Die Mobilfunk- und Netze-Highlights 2016

Es gab jede Menge Top-Themen in diesem Jahr, die interessanten Entwicklungen der ITk-Branche beleuchten wir in dieser Podcast-Folge ausführlich.

Gemeinsam blicken wir in der aktuellen Folge auf die wichtigsten Tarif- und Netze-Themen des Jahres 2016 zurück. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Top-Themen und Timeline zur aktuellen Podcast-Folge

Wir blicken im Podcast auf das Jahr 2016 zurück 2016 ist jede Menge passiert: Die Bandbreite an Themen ist in dieser Jahresrückblicks-Folge entsprechend groß. Zunächst sprechen wir über das geänderte EU-Roaming und die Auswirkungen auf den Preis. Anschließend kommt die Vectoring-Entscheidung zur Sprache, die für Mitpodcaster Thorsten dieses Jahr ein zentrales Thema war. Im Mobilfunk­bereich sorgten hingegen die unlimitierten Datenflats für Aufsehen. Alle drei Netzbetreiber haben entsprechende Tarife im Portfolio. Das Ende des Routerzwangs bewertet Moderator Daniel ebenfalls im Podcast. Er hält die Einführung der Router-Freiheit für durchwachsen umgesetzt, was nicht zuletzt an den Schwierigkeiten bei Kabelanschlüssen liegt, wie Thorsten feststellt.

Der Mobilfunkmarkt ist in Bewegung und Ende 2016 gingen mit Tarifhaus und Goood zwei neue Anbieter an den Start. Über den Launch von Tarifhaus und den zugehörigen Preiskampf unterhalten wir uns ausführlich. Ebenfalls gehen wir kurz auf die Probleme bei Telefónica (o2 und E-Plus) und Vodafone-Kabel Deutschland durch die Fusion ein und sprechen über die Finanzierung des Netzausbaus. Dabei kommen wir unweigerlich auf die Frage zu sprechen, welcher Anbieter das beste Mobilfunknetz bereitstellt. Abschließend gehen wir noch auf den Marktstart von dem neuen Mobilfunkanbieter Goood und dessen Konzept ein. Das Podcast-Team wünscht ein frohes Weihnachtsfest und freut sich über Feedback zu der Folge.

00:00 - Intro und Begrüßung

- Intro und Begrüßung 00:54 - Änderungen beim EU-Roaming

- Änderungen beim EU-Roaming 04:26 - Vectoring-Entscheidung

- Vectoring-Entscheidung 06:55 - Unlimitierte Datenflats

- Unlimitierte Datenflats 12:30 - Router-Freiheit

- Router-Freiheit 15:36 - Tarifhaus & Preiskampf

- Tarifhaus & Preiskampf 21:28 - Netzprobleme bei Telefónica (o2 und E-Plus) und Vodafone-Kabel Deutschland durch Fusion, Preiserhöhungen bei Anbietern und Ausbau der Netze, Welches Netz hat die beste Qualität?

- Netzprobleme bei Telefónica (o2 und E-Plus) und Vodafone-Kabel Deutschland durch Fusion, Preiserhöhungen bei Anbietern und Ausbau der Netze, Welches Netz hat die beste Qualität? 29:26 - Neuer Mobilfunkanbieter Goood

- Neuer Mobilfunkanbieter Goood 32:21 - Verabschiedung, Feedback und Outro

