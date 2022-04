Die Prepaid-Discounter ja!mobil und Penny Mobil starten am kommenden Montag, den 2. Mai, verschie­dene Aktionen für Neukunden. Bei ja!mobil haben Inter­essenten die Möglich­keit, im Akti­ons­zeit­raum bis 8. Mai das doppelte Start­gut­haben zu bekommen.

Penny Mobil belohnt die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer mit zusätz­lichem Guthaben. Diese Aktion läuft sogar bis zum 5. Juni.

ja!mobil: Bis zu 40 Euro Guthaben

Neukunden-Aktionen bei Penny Mobil und ja!mobil

Logos: Anbieter, Grafik/Montage: teltarif.de ja!mobil-Neukunden, die sich für den Tarif Prepaid Smart entscheiden, bekommen im Akti­ons­zeit­raum 20 Euro anstelle der sonst übli­chen 10 Euro Start­gut­haben. Der Tarif bietet neben einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand 3 GB High­speed-Daten­volumen in vier Wochen. Die Grund­gebühr beträgt 7,99 Euro in vier Wochen.

Wer sich für den Tarif Prepaid Smart Plus entscheidet, bekommt nächste Woche 26 Euro anstatt 13 Euro Start­gut­haben. Im Preis­modell enthalten ist eine Sprach- und Text-Flat­rate in alle deut­schen Netze. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 6 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Der Tarif schlägt mit einem Grund­preis von 12,99 Euro in vier Wochen zu Buche.

Im Tarif Prepaid Smart Max für 19,99 Euro in vier Wochen erhöht sich das Start­gut­haben von 20 Euro auf 40 Euro. Hier sind neben der Allnet-Flat in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 12 GB High­speed-Surf­volumen inklu­sive. In allen Tarifen haben die Kunden Zugang zum GSM- und LTE-Netz der Deut­schen Telekom. Der mobile Internet-Zugang ist mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream möglich.

Auto­matisch einge­räumt wird das zusätz­liche Start­gut­haben nicht. Nach der Akti­vie­rung des jewei­ligen Tarifs muss der Kunde eine SMS mit dem Kenn­wort "REWE" an die Kurz­wahl 22011 senden. Nach Erhalt der Bestä­tigung soll das Extra-Guthaben inner­halb von 14 Tagen aufge­bucht werden.

Penny Mobil: 30 Euro Bonus bei Rufnum­mern­por­tie­rung

Wer im Zeit­raum vom 2. Mai bis 5. Juni einen Tarif bei Penny Mobil bucht und erfolg­reich die Mitnahme der bishe­rigen Handy­nummer zum Discounter bean­tragt, erhält 30 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 10 Euro Bonus. Das Extra-Guthaben wird auto­matisch einge­räumt. Die Baraus­zah­lung ist - wie auch beim Bonus-Guthaben von ja!mobil - nicht möglich.

In einem Ratgeber haben wir Details zur Rufnum­mern­mit­nahme zusam­men­gefasst.