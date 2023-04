Telekom-Netz: ja!mobil mit 60 GB Extra-Datenvolumen

Neukunden-Aktion bei ja!mobil

Quelle: jamobil.de, Screenshot: teltarif.de ja!mobil hat eine Aktion gestartet, die sich an poten­zielle Neukunden richtet. Wer sich ab sofort und bis zum 16. April für einen Tarif des Prepaid-Discoun­ters entscheidet, bekommt das Star­terset zum halben Preis. Die SIM-Karte ist demnach für 4,98 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro erhält­lich. Das Angebot gilt sowohl online als auch in den Rewe-Märkten. Ausge­nommen ist das Sechs-Monats-Paket.

Im Zeit­raum vom 1. bis 7. Mai wird die Aktion für vergüns­tigte Star­ter­sets wieder­holt. Durch­gehend ab sofort und bis zum 7. Mai können sich Inter­essenten insge­samt 60 GB Extra-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang sichern. Zusätz­liche Kosten fallen dafür nicht an. Von diesem Angebot profi­tieren Inter­essenten, die im Akti­ons­zeit­raum eine ja!mobil-SIM-Karte in den Tarifen Basic, Smart, Smart Plus oder Smart Max akti­vieren.

Sechsmal 10 GB als Bonus

Neukunden-Aktion bei ja!mobil

Quelle: jamobil.de, Screenshot: teltarif.de Die 60 GB Bonus-Daten­volumen werden über sechs Daten­pässe bereit­gestellt, die jeweils 10 GB Inklu­siv­volumen bieten. Unab­hängig davon, dass die Tarife von ja!mobil in 28-Tage-Zeit­räumen abge­rechnet werden, sind die 10-GB-Pakete für jeweils 31 Tage gültig. In diesem Zeit­raum nicht genutztes Bonus-Volumen verfällt ersatzlos und wird nicht in den jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum über­nommen.

Wie ja!mobil im "Klein­gedruckten" auf seiner neu gestal­teten Webseite verrät, wird jeweils zuerst das Bonus-Surf­volumen genutzt. Ist dieses verbraucht, so greift der Kunde auto­matisch auf die Inklu­siv­leis­tungen seines Tarifs zurück. Der Discounter teilt weiter mit, dass der Bonus neben Deutsch­land auch im EU-Roaming genutzt werden kann. Wech­selt der Kunde seinen Tarif, so wird das Aktions-Surf­volumen ungültig.

Smart­phone-Tarife von ja!mobil

Abseits des Bonus-Daten­volu­mens bekommen die Kunden im Tarif Prepaid Basic von ja!mobil in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 100 Frei­minuten und 1 GB Daten­volumen für jeweils 4,99 Euro. In den höher­wer­tigen Tarifen ist jeweils eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS enthalten. Prepaid Smart kostet 7,99 Euro in vier Wochen und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB Daten­volumen, im Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro steigt das Daten­volumen auf 6 GB, im Prepaid Smart Max für 19,99 Euro auf 12 GB.

ja!mobil ist eine Rewe-Marke, die tech­nisch von cong­star reali­siert wird. Die Kunden nutzen das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Der mobile Internet-Zugang im LTE-Netz ist mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream möglich. Die Marke gehört zu den Discoun­tern, die ihren Kunden nach wie vor keine eSIM-Profile anbieten, angeb­lich mangels Nach­frage.