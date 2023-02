Neukunden-Aktion bei ja!mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: jamobil.de Der Prepaid-Discounter ja!mobil hat eine neue Aktion gestartet, mit der Inter­essenten insge­samt 30 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE bekommen. Den Bonus erhalten Kunden, die eine neue SIM-Karte der Rewe-Mobil­funk­marke im Akti­ons­zeit­raum bis 5. März akti­vieren und dabei einen der Tarife Smart, Smart Plus oder Smart Max wählen.

Das zusätz­liche Surf­volumen wird in Form von drei Daten­pässen mit jeweils 10 GB Inklu­siv­volumen einge­räumt. Jeder dieser Daten­pässe ist für maximal 31 Tage gültig - unab­hängig davon, dass die Prepaid-Tarife von ja!mobil ansonsten in Vier-Wochen-Zeit­räumen abge­rechnet werden.

Ist die zusätz­liche, kosten­lose Option aktiv, so wird zunächst deren Inklu­siv­volumen verbraucht. Im Anschluss wird auf das Kontin­gent des Tarifs zurück­gegriffen, den der Kunde gebucht hat. Umge­kehrt verfällt nicht verbrauchtes Bonus-Daten­volumen nach 31 Tagen. Die Mitnahme in den nächsten Abrech­nungs­zeit­raum ist nicht möglich.

EU-Roaming und Tarif­wechsel

Screenshot: teltarif.de, Quelle: jamobil.de Wie es im "Klein­gedruckten" zur aktu­ellen Aktion von ja!mobil weiter heißt, gilt der Daten-Bonus nicht nur für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands, sondern auch im EU-Roaming. Darüber hinaus wird das Aktions-Daten­volumen ungültig, wenn der Kunde einen Tarif­wechsel durch­führt.

Prepaid Smart kostet 7,99 Euro in vier Wochen und bietet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Regulär sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB Daten­volumen inklu­sive. Im Tarif Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro in vier Wochen steigt das Inklu­siv­volumen auf 6 GB je Abrech­nungs­zeit­raum. Kunden, die sich für den Tarif Prepaid Smart Max für 19,99 Euro in vier Wochen entscheiden, bekommen jeweils 12 GB Daten­volumen.

Kunden von ja!mobil tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Zur Verfü­gung stehen die Netz­stan­dards GSM und LTE. Der 5G-Zugang ist gesperrt. Der mobile Internet-Zugang ist mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream möglich. Tele­fonate können über leitungs­ver­mit­telte Verbin­dungen im GSM-Netz, VoLTE im 4G-Netz und WiFi Calling geführt werden. Tech­nisch reali­siert werden die ja!mobil-Tarife von der Telekom-Tochter cong­star.

