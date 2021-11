Aldi & Kaufland: Bonus-Guthaben für iTunes-Geschenkkarten

Wer im Apple App Store oder bei iTunes Apps, Musik, Filme und Co. shoppt, kann die Käufe auch mit Geschenk­karten bezahlen. Diese gibt es unter anderem an vielen Super­markt-Kassen und Droge­rien.

Die Discounter Aldi Nord und Süd haben eine Aktion gestartet, bei der es beim Kauf von Geschenk­karten für Apples Dienste Bonus-Guthaben in Höhe von 15 Prozent des jewei­ligen Gutha­ben­werts gibt. Das Bonus-Guthaben gilt für die Geschenk­karten mit einem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Das Angebot bei Aldi Nord und Süd läuft noch bis zum 27. November.

15 Prozent Bonus-Guthaben bei Apple-Geschenk­karten

Bonus-Aktion für Geschenkkarten von Apple

Logos: Apple, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Die Rech­nung ist dabei ganz einfach: Auf die Geschenk­karten mit den Werten 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro werden jeweils 15 Prozent als Bonus-Guthaben hinzu­gerechnet. Das Guthaben in Höhe von 3,75 Euro (25 Euro), 7,50 Euro (50 Euro) und 15 Euro (100 Euro) kann für Apps, Musik und Co. im App Store oder in iTunes ausge­geben werden.

Das Bonus-Guthaben wird der vom Nutzer verwen­deten AppleID beim Einlösen der Geschenk­karte im App Store von Apple bezie­hungs­weise iTunes gutge­schrieben. In der Fußnote zum Angebot heißt es, dass die Geschenk­karte bis zum 11. Dezember einge­löst werden muss, um das Bonus-Guthaben zu erhalten. Als Weih­nachts­geschenk für Familie und Freunde taugen die Aktions-Karten also nichts. Zudem können rabat­tierte Geschenk­karten nicht zum Kauf von eBooks verwendet werden.

Bonus-Guthaben bei Kauf­land ist teil­weise höher

Auch bei Kauf­land gibt es derzeit iTunes-Geschenk­karten mit Bonus-Guthaben. Während das Bonus-Guthaben bei der 50-Euro-Geschenk­karte mit 7,50 Euro iden­tisch zum Aldi-Angebot ist, gibt es bei der 25-Euro-Geschenk­karte nur ein Bonus-Guthaben von 2,50 Euro. Dafür ist der Bonus bei der 100-Euro-Geschenk­karte mit 20 Euro höher als bei Aldi Nord und Süd.

Die Kauf­land-Aktion gilt noch bis morgen. Wer hier eine Geschenk­karte kauft, kann das Guthaben eben­falls nicht für den Kauf von eBooks einsetzen.

Das Weih­nachts­gewinn­spiel von teltarif.de läuft. Als Haupt­preis winkt ein iPhone 13 Pro mit einem 5G-Vertrag. Details zum Gewinn­spiel lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.