M-net: Mehr TV-Sender, mehr HD, mehr TV-Funktionen

Seit 2016 bietet die Tele­kom­muni­kati­ons­tochter der Stadt­werke München ihren Kunden Fern­sehen über ihr Glas­faser­netz an. Seit dem vergan­genen Jahr ist der IPTV-System­anbieter ocilion aus Öster­reich mit an Bord. Beide haben zusammen eine On-Premise-Lösung entwi­ckelt, die „alle Möglich­keiten für einen flexi­blen Fern­seh­genuss“ bereit­hält, wie Wolf­gang Wallauer, Bereichs­leiter für Privat­kunden und Wohnungs­wirt­schaft bei M-net, erklärt.

Foto: M-net TVplus umfasst durch das Update über 200 TV- und Radio­pro­gramme, davon mehr als 60 Fern­seh­sender in HD-Auflö­sung. Ab dem 1. April 2022 wird das Programm­bou­quet um neun Fremd­spra­chen­pakete und fünf Pay-TV-Pakete erwei­tert. Dazu zählen ein Doku-, Kinder- und Sport­paket sowie ein Film- und Seri­enpaket, das elf Programme zählt, darunter die Sender von Warner TV, der Film­kanal Silver­line oder die Pay-TV-Kanäle der Medi­engruppe RTL und von ProSiebenSat.1. Die 4K-Set-Top-Box gibt bis zu drei Streams parallel aus. Sie unterstützt Ultra-HD, Dolby Digital 5.1 und WiFi 6.

Foto: M-net

Private in HD im Basis­paket

Die HD-Programme dieser beiden Sender­gruppen sowie die der Öffent­lich-Recht­lichen und eine Auswahl an regio­nalen und lokalen Programmen gehören zum Basis­paket, das M-net für 12,90 Euro im Monat anbietet. Die Pay-TV-Pakete kosten monat­lich 6,90 Euro – alle fünf Bouquets zusammen sind für 19,90 Euro zu haben. Die Preise für die Fremd­spra­chen­pro­gramme vari­ieren zwischen 2,90 Euro und 12,90 Euro. Zusammen mit dem Basis­paket erhalten die Kunden eine Cloud-Spei­cher­kapa­zität von 50 Stunden. Wem das nicht ausreicht, der kann 100, 200 oder 300 Stunden hinzu­buchen. Die Cloud-Kapa­zitäten kosten im Monat 3,50 Euro bzw. 6,50 Euro und 9 Euro.

Das große Plus von IPTV sind die Zusatz­funk­tionen, von denen M-net keine auslässt. Mit der Replay-Funk­tionen können Sendungen auch noch sieben Tage nach deren Ausstrah­lung ange­schaut werden. Dafür springt der Nutzer im elek­tro­nischen Programm­führer, dem EPG, einfach um bis zu sieben Tage zurück. Die gewünschte Sendung kann zudem nach­träg­lich mit dem Cloud-Rekorder gespei­chert werden. Das 7-Tage-Replay gilt auch für Programme von ProSiebenSat.1, aller­dings nicht wie üblich für die RTL-Programme. Laufende Sendungen können mit Instant Restart von vorne gestartet werden oder mit Times­hift ange­halten und zu einem späteren Zeit­punkt fort­gesetzt werden.

Über die TVplus-Fernbedienung können zusätzliche TV-Pakete oder auch eine Erweiterung für den Cloud-Speicher direkt am Fernseher gebucht werden

Foto: M-net Darüber hinaus bietet die Catch-up-Funk­tion die Möglich­keit, verpasste Sendungen über die jewei­lige Media­thek anzu­schauen. Abge­sehen von den Media­theken der RTL-Sender sind die Archive aller großen Sender­gruppen in TVplus enthalten. Darüber hinaus bietet die IPTV-Lösung eine sender­über­grei­fende Suche und Empfeh­lungen.

Smart­phones und Tablets mit QR-Code einbinden

Bislang verfügt TVplus auch nicht über Strea­ming-Dienste von Dritt­anbie­tern wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+. Die Lösung von ocilion ist aber für Erwei­terungen ausge­legt. In Abhän­gig­keit der Kunden­nach­frage werde M-net die Ange­bote Dritter inte­grieren, hieß es auf der Pres­sekon­ferenz am vergan­genen Freitag, als die Neue­rungen für TVplus vorge­stellt wurden.

Dazu gehört auch eine UHD-fähige, auf Linux basie­rende Set-Top-Box, die HDR, Dolby Digital 5.1 und WiFi 6 unter­stützt. Bis zu drei Boxen können für 5,00 Euro pro Box und Monat hinzu­gebucht werden. TVplus kann zusätz­lich über Smart­phones und Tablets (Android und iOS), am PC sowie auf Apple TV, dem Amazon Fire TV Stick und über Google Chro­mecast genutzt werden. Voraus­set­zung ist ein Glas­faser­anschluss von M-net, wobei Aufnahmen auch aus fremden Netzen heraus ange­legt werden können.

Mobile Endge­räte können einfach über einen QR-Code ins System einge­bunden werden. Dadurch ist es auch möglich, Book­marks zu setzen, wenn man zum Beispiel einen Film am TV-Gerät im Wohn­zimmer ange­fangen hat, ihn aber im Bett auf dem Tablet zu Ende schauen will. Zudem ist die Buchung von zusätz­lichem Cloud-Spei­cher oder TV-Paketen über die Benut­zer­ober­fläche von TVplus möglich. Die 4K-Set-Top-Box ist mit einer modernen Glas­faser-Infra­struktur verbunden. M-net hält sämt­liche IPTV-Kompo­nenten im eigenen Rechen­zen­trum in München vor. „Die Nutzung der M-net Netz­infra­struktur sorgt für größt­mög­liche Flexi­bilität“, erklärt Hans Kühberger, Geschäfts­führer von ocilion. „Je nach Nach­frage können beispiels­weise kurz­fristig neue Features oder zusätz­liche Sender in das Angebot inte­griert werden.“

Hans Kühberger, Geschäftsführer von ocilion, baute zusammen mit M-net eine On-Premise-IPTV-Lösung auf und liefert auch TV-Content zu

Foto: Weihbold/OÖN

Moderne Infra­struktur, schnelle Umschalt­zeiten

Durch die Verwen­dung von IPv6 und einem unter­bre­chungs­freien Daten­durch­satz ergeben sich Umschalt­zeiten von unter einer Sekunde. Die bevor­zugte Auslie­ferung von IPTV-Daten­paketen sowie die redun­dante Infra­struktur soll die störungs­freie Wieder­gabe auf den Endge­räten des Nutzers sicher­stellen.

„Mit all seinen zusätz­lichen Funk­tionen und einer deut­lich stär­keren Leis­tung erweist sich das neue M-net TVplus als perfekt ange­passt an die Zukunft des Fern­sehens“, resü­miert M-net-Bereichs­leiter Wallauer. Für Bestands­kunden wird es ein Migra­tions­angebot geben, damit auch sie in den Genuss des neuen TVplus von M-net kommen können.

