iPhone 17 Pro Max: Das könnten Apples Kamera-Pläne sein

Erst im September kam die iPhone-15-Serie auf den Markt. Zum iPhone 16 gibt es bereits zahl­reiche Gerüchte. Vieles ist mit Skepsis zu betrachten, werden die Modelle doch erst im Herbst 2024 erwartet. Doch auch das hält die Gerüch­teküche nicht davon ab, noch weiter in die Zukunft zu schauen und Infor­mationen zum iPhone 17 Pro Max zu streuen. Das High-End-Flagg­schiff, das vermut­lich im Herbst 2025 auf den Markt kommen wird, soll eine recht üppige Kame­raaus­stat­tung haben.

iPhone 17 Pro Max: Dicke Tele­kamera?

Aktuelles Modell aus 2023:

iPhone 15 Pro Max mit Triplekamera

Bild: teltarif.de Wie das Online-Portal Macru­mors berichtet, soll das Kamera-Setup des iPhone 17 Pro Max mit einem 48 Mega­pixel auflö­senden Tele­objektiv ausge­stattet sein. Die Infor­mationen gehen dem Bericht zufolge auf Jepp Pu zurück, einem Analysten, der Unter­nehmen inner­halb der Liefer­kette von Apple beob­achten soll. Laut Pu soll das verbes­serte 48-Mega­pixel-Objektiv des iPhone 17 Pro Max für die Verwen­dung mit Apples künf­tiger Version des Vision-Pro-Head­sets opti­miert sein. Weitere Details zum Objektiv sind noch nicht bekannt.

Die Kamera des iPhone 15 Pro Max setzt sich aus einer 48-Mega­pixel-Haupt­kamera, einer 12-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera und einer 12-Mega­pixel-Tele­kamera zusammen. Gerüchten zufolge soll die Ultra­weit­win­kel­kamera im iPhone 16 Pro Max ein Upgrade erfahren und eine Auflö­sung von 48 Mega­pixel erhalten. Sollte sich dies und auch das Gerücht um die 48-Mega­pixel-Tele­kamera bewahr­heiten, könnte das Setup des iPhone 17 Pro Max aus drei Kameras mit jeweils 48-Mega­pixel-Auflö­sung zusam­men­gesetzt sein.

Bis das iPhone 17 Pro Max auf den Markt kommt, vergeht jedoch noch eine Weile, sodass das Kamera-Setup am Ende auch andere Spezi­fika­tionen haben könnte.

Das ist zur iPhone-16-Serie bekannt

Neben dem Gerücht zu einer 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera könnte die iPhone-16-Serie ein Quar­tett mit ähnlich guten Chip­sätzen werden. Der Chip in den Pro-Modellen soll zwar leis­tungs­fähiger sein als der in den Stan­dard-Modellen. Aller­dings soll auch im iPhone 16 und iPhone 16 Plus ein Chip der Marke "A18" stecken. Zur Erin­nerung: Im iPhone 15 (Plus) hatte Apple den Chip der iPhone-14-Pro-Modelle aus dem vergan­genen Jahr recy­celt. Weiterhin ist die Rede davon, dass die Pro-Ausfüh­rungen der iPhone-16-Serie größere Displays haben könnten: von 6,1 auf 6,3 Zoll beim iPhone 16 Pro und von 6,7 auf 6,9 Zoll beim iPhone 16 Pro Max.

Bereits im April 2023 äußerte sich ein weiterer Analyst zu den mögli­chen Display-Plänen des iPhone-Konzerns bis zum Jahr 2027. Während die Stan­dard-Modelle bis einschließ­lich des Modells iPhone 18 eine Pillen-förmige Einker­bung im Display haben sollen, könnte die Front­kamera ab dem iPhone 17 Pro (Max) unter das Display wandern - was auch ein neuerer Bericht aus diesem Monat zum Thema machte.