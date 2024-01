Gerüchte zum iPhone 16 Pro Max

Bild: teltarif.de Apple will auch in diesem Jahr seinen neuen Smart­phones verbes­serte Kameras mit auf dem Weg geben. So berichtet im chine­sischen sozialen Netz­werk Weibo ein Nutzer mit der Bezeich­nung Digital Chat Station, dass das iPhone 16 Pro Max einen neuen Kamera-Sensor bekommt. In der Vergan­gen­heit lag Digital Chat Station laut Bran­chen­berichten bereits bei mehreren Leaks richtig. Zudem haben auch andere Analysten bereits die Vermu­tung geäu­ßert, dass Apple für sein dies­jäh­riges Smart­phone-Flagg­schiff den von Sony produ­zierten Sensor mit der Bezeich­nung IMX903 einsetzen wird.

Es bleibt zwar bei der Auflö­sung von 48 Mega­pixel. Aller­dings ist der Sensor 1/1,46 Zoll groß. Er nimmt demnach eine rund zwölf Prozent größere Fläche als der beim Vorgänger-Modell verbaute Sensor ein. Das bringt den Vorteil mit sich, dass der Sensor mehr Licht aufnehmen kann. Der Sensor ist mit Doppel­schicht-Tran­sis­toren ausge­stattet sein und verfügt über 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) und Dual Conver­sion Gain (DCG).

iPhone 16 Pro beim Kamera-Upgrade außen vor?

Gerüchte zum iPhone 16 Pro Max

Bild: teltarif.de Die Quelle erwähnt nur das iPhone 16 Pro Max, nicht aber das iPhone 16 Pro mit klei­nerem Display. Demnach könnte Apple der Praxis aus den vergan­genen Jahren treu bleiben, nur im Highend-Modell unter den neuen Smart­phones die best­mög­liche Hard­ware zu verbauen. Das ist aus Herstel­ler­sicht nach­voll­ziehbar, handelt es sich dabei doch um das Modell mit der höchsten Gewinn­marge.

Aus Kunden­sicht wäre es indes wünschens­wert, das klei­nere Pro-Modell mit dem glei­chen "Innen­leben" wie die Max-Version auszu­statten. Nicht jeder Nutzer möchte ein sehr großes Smart­phone nutzen. Aber auch Käufer der klei­neren iPhone-Pro-Vari­ante sind womög­lich an der best­mög­lichen Kamera inter­essiert.

Offi­zielle Details erst im Herbst

Offi­zielle Infor­mationen zu den Features der neuen iPhone-Gene­ration werden wir erst kurz vor dem Markt­start erhalten. Wenn Apple seinem aus den vergan­genen Jahren bekannten Zeit­plan treu bleibt, würde die Keynote im September statt­finden. Schon im späten Früh­jahr könnten Details zu den Soft­ware-Features bekannt werden, die Apple in diesem Jahr auf seine Smart­phones bringt. Die Entwick­ler­kon­ferenz WWDC wird voraus­sicht­lich im Juni statt­finden und für eine Keynote genutzt, auf der die Soft­ware-Neue­rungen für 2024 vorge­stellt werden.

Das nächste Firm­ware-Update für das iPhone, iOS 17.4, könnte schon in wenigen Wochen verfügbar sein.