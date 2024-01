iPhone 16: Schnelleres 5G und bessere Kamera

Für September wird die neue iPhone-Gene­ration von Apple erwartet. Das Online­magazin 9to5mac hat jetzt über die Spezi­fika­tionen der voraus­sicht­lich vier Smart­phone-Modelle berichtet. Die Meldung bezieht sich auf Infor­mationen, die der bekannte Apple-Analyst Jeff Pu veröf­fent­licht hat. Pu hat auch in der Vergan­gen­heit schon treff­sicher Produkt-Neuheiten von Apple vorher­gesagt.

Der Analyst rechnet damit, dass Apple von der Praxis der vergan­genen Jahre abkehrt, nur die beiden Pro-Modelle des neuen iPhone mit neuen Prozes­soren auszu­statten. iPhone 16 und iPhone 16 Plus sollen demnach einen A18-Chip­satz bekommen. Erst­mals würden die Basis-Modelle der neuen Smart­phones von Apple eine CPU bekommen, die auf der leis­tungs­fähi­geren und effi­zien­teren 3-Nano­meter-Ferti­gung basiert. Details zur iPhone-16-Generation durchgesickert

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Eine weitere Neue­rung für die beiden Basis-Modelle der neuen iPhone-Gene­ration sind dem Bericht zufolge 8 GB Arbeits­spei­cher. iPhone 15 und iPhone 15 Plus haben 6 GB RAM an Bord. Pu geht ferner davon aus, dass iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max einen noch leis­tungs­fähi­geren Prozessor als die Stan­dard-Modelle bekommen werden. Dieser soll die Bezeich­nung A18 Pro bekommen.

Unter­schied­liche 5G-Modems

Der Analyst berichtet weiter, dass nur die beiden Pro-Modelle mit dem X75-Modem von Qual­comm ausge­stattet sein werden. Die Basis-Vari­anten der neuen Apple-Smart­phones sollen den X70-Chip bekommen, der auch bei allen vier Modellen der iPhone-15-Serie verbaut wurde. Das X75-Modem soll deut­liche Verbes­serungen für die 5G-Nutzung mit sich bringen - etwa mehr Ener­gie­effi­zienz und höhere Internet-Geschwin­dig­keiten.

Wenn es um WLAN geht, sollen alle vier neuen iPhones die gleiche Perfor­mance bieten. Die iPhone-16-Reihe werde WiFi-6E unter­stützen, was bei den aktu­ellen Smart­phones von Apple nur für die Pro-Vari­anten gilt. Der Stan­dard soll gerin­gere Latenz­zeiten und einen höheren Daten­durch­satz ermög­lichen. Unklar sei, ob iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mögli­cher­weise auch WiFi-7 unter­stützen.

Pu rechnet damit, dass das iPhone 16 Pro eine verbes­serte Ultra-Wide-Kamera bekommt. Diese werde eine Auflö­sung von 48 Mega­pixel bieten. Im aktu­ellen Modell sind es 12 Mega­pixel. Auch Pus Leaker-Kollege Ming-Chi Kuo hatte bereits eine Ultra-Wide-Kamera mit 48 Mega­pixel ange­kün­digt. Diese werde auch für Verbes­serungen bei räum­lichen Video-Aufnahmen führen.

Räum­liche Video-Aufnahmen sind für die Apple Vision Pro gedacht, die in den USA ab Anfang Februar erhält­lich ist.