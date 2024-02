Leak: Spezifikationen des iPhone 16 von Apple

Apple wird die Smart­phones der iPhone-16-Serie voraus­sicht­lich erst im September vorstellen. Sukzes­sive bringen Leaks aber schon jetzt voraus­sicht­liche Ausstat­tungs­merk­male der Mobil­tele­fone an den Tag. Wie das Online­magazin BGR berichtet, soll das iPhone 16 Pro Max "voraus­sicht­lich" den stärksten Akku im Vergleich zu den drei anderen neuen Smart­phones von Apple bekommen. Das ist nahe­lie­gend, schließ­lich handelt es sich dabei um das Flagg­schiff-Modell unter den neuen iPhones. Leaks zur neuen iPhone-Generation

Bild: teltarif.de Dem Bericht zufolge soll aber das zweite neue Apple-Phablet, das iPhone 16 Plus, einen klei­neren Akku als sein Vorgänger erhalten. Warum das so ist, verrät der Bericht nicht. In der Vergan­gen­heit waren die Plus-Modelle genauso groß wie die Pro-Max-Vari­anten. Bei der Ausstat­tung (Prozessor, Kamera) müssen Käufer bei der Plus-Version Abstriche machen. Dafür ist der Verkaufs­preis güns­tiger als beim Pro Max.

Größere Displays - aber keine größeren Gehäuse

Bereits in früheren Leaks war davon die Rede, dass die neuen iPhones mit größeren Displays als ihre Vorgänger ausge­stattet sein werden. Davon geht auch der neue Bericht aus. Demnach bekommt das iPhone 16 Pro einen 6,3 Zoll großen Touch­screen, während das iPhone 16 Pro Max mit einem OLED-Bild­schirm mit einer Diago­nalen von 6,9 Zoll ausge­stattet sein wird. Zu den Display-Größen von iPhone 16 und iPhone 16 Plus sagt der Bericht nichts.

Wie es weiter heißt, sollen sich an den Gehäuse-Größen bei den neuen iPhone-Pro-Vari­anten gegen­über den Vorjahres-Modellen keine wesent­lichen Ände­rungen ergeben. Wie bei den Samsung-Smart­phones der Galaxy-S24-Serie werde die größere Bild­schirm-Fläche durch schma­lere Ränder rund um den Touch­screen erreicht. Unhand­licher werden die neuen Apple-Handys demnach wohl nicht.

Unbe­kanntes neues Kamera-Feature

Das iPhone 16 Pro Max soll eine "Super Peri­skop Kamera" bekommen, wobei noch unklar ist, was das im prak­tischen Einsatz bedeutet. Dazu wird für beide neuen iPhone-Pro-Modelle eine 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera gerechnet. Dazu kommt beim iPhone 16 Pro ein Tele­objektiv mit fünf­fachem Zoom - mögli­cher­weise das gleiche Modell, das bereits im iPhone 15 Pro Max verbaut ist.

Für iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wird außerdem mit einem A18-Pro-Chip, 8 GB Arbeits­spei­cher und bis zu 2 TB Spei­cher­platz gerechnet. Darüber hinaus soll es für den Titan­rahmen Verbes­serungen gegen­über den iPhone-15-Modellen geben. Neue KI-Funk­tionen werden eben­falls vor allem für die neuen Pro-Modelle erwartet. Für iPhone 16 und iPhone 16 Plus war in früheren Leaks von einem A18-Chip (ohne Pro) die Rede.

Anfang März wird mit iOS 17.4 das nächste größere Soft­ware-Update für das iPhone veröf­fent­licht.