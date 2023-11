Leak: Das sind die neuen Features des iPhone 16

Mögliche Spezifikationen des iPhone 16

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Wir werden uns voraus­sicht­lich bis zum September 2024 gedulden müssen, bis Apple die Smart­phones der iPhone-16-Serie vorstellt. Das Online­magazin BGR hat jetzt einige Neue­rungen veröf­fent­licht, mit denen Analysten für die nächste Gene­ration der Handys des ameri­kani­schen Tech­nolo­gie­kon­zerns rechnen.

Die Pro-Versionen der neuen iPhones könnten demnach größere Displays bekommen. Für das iPhone 16 Pro rechnet der Analyst Ross Young den Angaben zufolge mit einem 6,3 Zoll großen Touch­screen, während das iPhone 16 Pro Max einen berüh­rungs­emp­find­lichen Touch­screen bekommen soll, der 6,9 Zoll groß ist.

Die größeren Bild­schirme werden demnach nicht bei den beiden Stan­dard-Modelles des iPhone 16 umge­setzt. Diese würden demnach weiterhin 6,1 und 6,7 Zoll große Displays bekommen. Für Inter­essenten würde das bedeuten, dass auch hinsicht­lich von Größe und Form­faktor der aktu­ellen Mobil­tele­fone von Apple mehr Auswahl besteht.

Zwei Versionen des A18-Prozes­sors

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Jeff Pu, Tech-Analyst bei der Hong­konger Invest­ment­firma Haitong Inter­national Secu­rities, geht davon aus, dass Apple mindes­tens zwei Vari­anten des A18-Chips entwi­ckeln wird - ein Basis­modell und eine Pro-Version für die Pro-Handys. Damit würde Apple den Stan­dard-Modellen künftig wieder eine aktu­elle CPU mit auf den Weg geben. Das war in den vergan­genen Jahren nicht der Fall.

Pu geht ferner davon aus, dass Apple die Kameras der Pro-Modelle weiter verbes­sert. So soll die Ultra-Weit­winkel-Linse der iPhone-16-Pro-Modelle auf eine Auflö­sung von 48 Mega­pixel mit sich bringen. So könnten Nutzer Bilder in RAW mit noch mehr Details aufnehmen. Das iPhone 16 Pro soll den Angaben zufolge auch fünf­fachen opti­schen Zoom bekommen - wie es beim iPhone 15 Pro Max bereits der Fall ist.

Erneut wird darüber speku­liert, dass das iPhone 16 über inte­grierte gene­rative KI verfügen wird. Auf Twitter wurde zudem das Gerücht verbreitet, dass das iPhone 16 Pro einen Akku mit einer Kapa­zität von 3355 mAh bekommt. Beim iPhone 15 Pro waren es 3274 mAh. Alle durch­gesi­ckerten Details sind mit Vorsicht zu genießen, zumal auch Apple bis zur Vorstel­lung seiner nächsten Smart­phone-Gene­ration noch Ände­rungen beschließen könnte. In einem weiteren Artikel haben wir über aktu­elle Gerüchte zum iPhone SE 4 berichtet.